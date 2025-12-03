КМГ: Шанхайската банка за семена притежава 100 млн. проби за опазване на биологичното разнообразие

Банката за семена на Националния ресурсен център за диви растения на ботаническата градина „Чъншан" обяви, че притежава над 100 милиона жизнеспособни семена, представляващи 1950 диви растителни вида от 159 семейства и 785 рода, включително 323 ендемични видове за Китай и 68 редки и застрашени видове, съобщи КМГ.

„Този етап отразява създаването на всеобхватна мрежа за събиране и система за сътрудничество, която ни позволява да запазим обширни генетични ресурси, които са от съществено значение за бъдещото възстановяване и съживяване на видовете, както и за научни изследвания. Тези семена са нашата „застраховка живот" за бъдещето", каза Дзи Биндзие, куратор на Шанхайския хербариум „Чъншан".

Създаването на такова хранилище за семена е от решаващо значение, тъй като глобалното биоразнообразие е изправено пред нарастващи заплахи, а изчезването води до необратима загуба на уникални генетични ресурси, които са потенциално ключови за бъдещи медицински и екологични решения.