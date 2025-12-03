ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тестваха петата въздушна линейка

Въздушната линейка премина летателни тестове пред българската комисия, която е на посещение в базата на Leonardo S.p.A СНИМКА: Фейсбук/Център за спешна медицинска помощ по въздуха

Тестваха във въздуха петия български хеликоптер за спешна медицинска помощ. Въздушната линейка премина летателни тестове пред българската комисия, която е на посещение в базата на Leonardo S.p.A, в италианския град Верджате, съобщиха от Центъра за спешна медицинска помощ по въздух (ЦСМПВ) във Фейсбук.

Комисията включва трима представители на Министерството на здравеопазването, както и представители на авиационния оператор „България Хели Mед Сървиз” ЕАД, съобщават още от ЦСМПВ.

От Центъра за спешна медицинска помощ по въздух отбелязват още, че те трябва да извършат т.нар. техническо приемане на летателната машина, оборудването и медицинската апаратура, след което предстои организация по прелитането до България.

На 17 октомври пристигна четвъртият хеликоптер, предназначен за спешна медицинска помощ по въздуха. Очаква се доставката на последните три въздушни линейки да бъде през 2026 година.

