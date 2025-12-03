Нова онлайн платформа за обучение ще подпомага българските педиатри

Нова онлайн обучителна платформа „Основи на успешната детска болница" ще подпомага български педиатри. Програмата се реализира с помощта на Фондация „Америка за България", българската технологична компания SiteGround, специализирана болница за активно лечение (СБАЛ) по детски болести „Проф. Иван Митев" и Българската педиатрична асоциация. Платформата, която съдържа 10 обучаващи видеа е разработена от една от водещите университетски болници в света - Уайл Корнел Медисин - Ню Йорк. Създаването на програмата е част от сътрудничеството на български и американски лекари. Като част от проекта по-рано тази година 11 български лекари в областта на детската медицина са имали възможността да посетят и да се запознаят пряко с работата на специалисти от болницата "Уайл Корнел Медисин". В началото на октомври пък екип на американското лечебно заведение бе в България, за да проведе серия от присъствени семинари.

"Дори един детски живот да бъде спасен от познанията на колегите чрез платформата, значи има смисъл", заяви изпълнителният директор на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев" д-р Благомир Здравков по време на представянето на платформата. Освен, че съдържа 10 видеа за обучение, сайтът предлага и тест след всяко от клипчетата. Така всеки, който се е запознал с тях може да провери до каква степен е усвоил материала. Клиповете са на английски език, но имат български субтитри.

По време на представянето на програмата бе и изпълнителният директор на Фондация „Америка за България" Десислава Тальокова, която заяви, че е истинска горда от инициативата. Благодарение на нея тя е успяла да се срещне с редица медици, които според нея са повод за оптимизъм за бъдещето на България и то е в добри ръце.

"Онлайн платформата е разработена от специалистите от Уайл Корнел Медисин специално за българските лекари", заяви Тальокова.

"Няма много каузи, които можем да подкрепим с цялото си сърце, но когато "Америка за България" дойдоха при мен, за да ми разкажат за тази инициатива, аз бях впечатлен, че такова нещо се случва в рамките на нашата държава", заяви Тенко Николов, управляващ партньор на SiteGround. Той бе радостен, че чрез платформата ще могат да се взимат най-добрите практики в сферата на детското здравеопазване и те да бъдат въвеждани и у нас.

С видео връзка от САЩ, за да дадат подробности за програмата се включиха д-р Сюзън Бостуик и д-р Нена Осорио от „Уайл Корнел Медисин".