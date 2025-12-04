Сънната апнея удвоява риска от Паркинсон

Хората с нелекувана обструктивна сънна апнея имат двойно по-висок риск да развият болестта на Паркинсон, показва ново мащабно изследване върху 13,7 млн. американци. Колкото по-тежка е апнеята, толкова по-голям е рискът.

Добрата новина е, че лечението с CPAP (апарат за постоянно положително налягане в дихателните пътища) намалява този риск с около 30–50%, особено когато започне скоро след диагнозата, съобщава специализираното издание „Medical News Today".

От всички участници 1,55 милиона са имали поставена такава диагноза, а шест години по-късно при тях са отчетени 1,6 случая на Паркинсон на 1000 души – значително повече, отколкото при хората без разстройство на съня. Проучването показва още, че лечението чрез CPAP не премахва риска напълно, но го намалява осезаемо – с около една трета до наполовина.

Това е първото мащабно изследване, което едновременно установява, че по-тежката апнея носи по-висок риск от заболяване, и че навременното лечение с CPAP може значително да го ограничи. Специалистите посочват, че 25–35% от хората на средна възраст имат сънна апнея, а до 90% остават недиагностицирани, съобщава БГНЕС.