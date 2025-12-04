ВМА – първата болница в България с бърза активация на еЗдраве на място

Военномедицинска академия (ВМА) реализира първата в страната инициатива за улеснена активация на електронни здравни досиета директно в структурата на лечебното заведение. В рамките на два дни мобилният екип на „Информационно обслужване" АД регистрира общо 354 души – 195 в първия ден и 159 във втория, което потвърди силния интерес към предоставената възможност.

До тази инициатива се стигна след разговори с наши служители от различни звена, които заради натоварения график и работата на сменен режим не успяват да отделят време и да посетят стандартните места за активация. Когато персоналът сам поставя конкретен проблем, наш ангажимент е да намерим решение. Благодарим на „Информационно обслужване" за подкрепата и професионалното съдействие през двата интензивни дни, коментира началникът на ВМА генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски, дмн, FACS.

Той допълни, че подобен модел на обслужване ще бъде въведен и в останалите военни болници в страната в Пловдив, Варна, Сливен, Плевен, Хисаря и Банкя.

ВМА е първото лечебно заведение в страната, което предлага подобен тип достъп до системата еЗдраве без необходимост от електронен подпис или посещение в институции като РЗИ, РЗОК или офисите на „Информационно обслужване". Самият процес по регистрация отнемаше само няколко минути, а приложението предоставя достъп до информация за прегледи, направления, рецепти, ваксини, лабораторни резултати и личния здравен картон.