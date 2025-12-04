От Здравната каса ще поискат с бюджета за 2026 г. да се въведе електронна здравна карта

От Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) ще поискат с бюджета за 2026 г. да се въведе електронна здравна карта. Това каза на среща с журналисти управителят на НЗОК доц. Петко Стефановски. По думите му с електронната здравна карта ще се повиши нивото на контрол. Картата да се ползва от пациентите при хоспитализация или при получаване на извънболнична медицинска помощ. Този тип верификация да бъде основание Касата да заплаща на лекарите за извършената дейност, предлагат от НЗОК.

През октомври тази година, по време на заседание на парламентарната комисия по здравеопазването, доц. Стефановски представи пред депутатите от комисията данни от извършени проверки в болниците. На заседанието тогава той предложи въвеждането на електронна карта чрез промяна в Закона за здравното осигуряване. Въвеждайки тази карта, ще отпадне синята здравноосигурителна книжка, посочи той. Може да се въведе информирано съгласие от страна на пациенти и при дехоспитализация за извършените му манипулации и дейности. Така контролът ще бъде от страна на здравноосигуреното лице, каза по време на заседанието доц. Стефановски, цитиран от БТА.