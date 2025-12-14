Използвайте зимата, за да се освободите от разсейването

Или какво е locking in ("заключване"), което младите тренират, за да станат хипер-фокусирани

Ако някой от по-младите ви роднини или приятели иска да прекара коледните празници в усамотение и да се занимава с нещо, което отдавна е отлагал, не се изненадвайте и не се обиждайте. Оказва се, че сред новите поколения набира скорост нов тренд. Казва се locking in, или “заключване”, но всъщност означава да се фокусираш върху нещо, което смяташ, че ще те направи по-добър. При това да го сториш толкова решително, че да се откъснеш от разсейващи неща като социални мрежи, контакти с други хора и дори порочни навици като пушене и пиене.

“Моето поколение процъфтява, когато по романтичен начин прави нещата. Затова “заключването” е възможност да навлезеш дълбоко в работата си или вземането на решения”, казва пред Би Би Си 20-годишната Дани, която е студентка в Манчестърския университет. Тя се доверява на тренда заради тежки изпити. Изключва телефона си, запасява се с храна и преговаря до 3 часа сутринта, независимо че в 10 трябва да е в изпитните лаборатории. Посвещава се само на учене и казва, че чувството на трансформация е това, което те кара да се справяш със задачите, необходими за постигане на целта.

Караги пък практикува “заключване”, за да се утвърди като професионален създател на съдържание в интернет за електронни игри. Прави го, след като се сблъсква със сексизъм, докато играе онлайн. За нея това е допълнително натоварване, тъй като понякога стриймовете ѝ продължават 11 часа. “Коментарите варираха от “добра си за момиче” до “върви в кухнята”. Казах си, че трябва да се “заключа”, за да си спомня, че мога да играя добре точно както всички останали”, разказва 29-годишната Караги. За нея това означава пълно откъсване от мрежата за определено време, през което гледа японски анимационни филми, играе с котката си или чете. Също така се храни редовно, за

да увеличи усещането, че се грижи добре за себе си

От септември има бум в интернет на мотивационни и иронични видеоклипове, съдържащи locking in. Фразата е едно от най-търсените неща в гугъл. Почитатели на тренда се снимат пред купчини с книги, трениращи във фитнес и готвещи си здравословна храна. Всички тези видеа изразяват стремеж да подобрят начина си на живот. Те са пълна противоположност на досегашните, пускани от млади хора, в които демонстрират основно как се забавляват. Повечето почитатели на тренда твърдят, че зимните месеци са идеално време да се качиш на вълната му, тъй като разсейващите неща са по-малко.

А и изглежда, че точно това е в основата на неговата популярност, защото растящите в ерата на интернет поколения имат проблем с концентрацията.

Стивън Гилбърс, който е доцент по лингвистика в университета в Грьонинген, разкрива, че фразата locking in първоначално започва да се използва в спортни среди и сред почитатели на видеоигри, за да се обозначат кратки моменти на хиперфокусиране. “Но това, което сега се случва, мисля, че включва по-дълги обсесивни периоди на фокусиране и избягване на разсейване”, обяснява той пред “Таймс”.

Всъщност никой не казва колко точно трябва да продължи “заключването” и как точно да се случва, защото става въпрос за вътрешно усещане. Някои съветват да започне през септември и да приключи в края на декември, тъй като по този начин човек изпраща старата година с нещо, което е постигнал за себе си. За други обаче “заключването” е добър старт за 2026 г., тъй като

по този начин си осигуряваме заряд,

че с всичко можем да се справим през новата година.

Мотивационният лектор Дейвид Гогинс, който е бивш военноморски тюлен на САЩ, предупреждава да не се очаква някакво чудо за няколко месеца. Според него единственият начин да се справите с нещо е да се изправите срещу него и това важи за всичко, което човек иска да постигне в живота си.

“Не слушайте онези, които ви казват, че е прекрасно. Когато решите да се “заключите” и да се посветите изцяло на себе си, това ще бъде едно от най-трудните неща, които някога сте правили… Старото ви аз ще се бори с вас”, обяснява Сурел Уокър, който е опитал предизвикателството.

Подобно и на други интернет моди, силата на locking in е в етикетирането, смятат експерти. Когато видят призиви да се заключат, хората инстинктивно кликват върху тях, защото смятат, че могат да избягат от нещо, което ги тревожи или не отговаря на представите им за начин на живот. 36-годишната графична дизайнерка Саде Адейна, която живее в САЩ, потвърждава това. Тя е привлечена от тренда, след като преживява няколко емоционално изтощителни месеца. Решава да се фокусира върху регулиране на нервната си система и постигане на финансова свобода. В нейния случай това означава дори да има мотив да стане от леглото сутрин и да пристъпи към изпълнение на ежедневни задачи. Признава, че най-много ѝ харесало усещането за общност в locking in.

Професорът по психология д-р Глория Марк обаче смята, че може да има недостатъци в това “постоянно да сте на първия ред, за да наблюдавате преследването на целите на другите”. “Преди да започне да се случва в социалните мрежи, може би сте имали приятел, с когото сте говорили за целите си откровено. Но когато го правите с хиляди или милиони хора, е различно. Повечето

публикуват своите успехи, а не неуспехи

И това е като цунами, което идва върху вас, ако не успявате да се справите с вашето предизвикателство”, посочва доктор Марк.

Всъщност доста хора не могат да постигнат целите си, защото са стресирани от намирането на добра работа или нямат финансова възможност. Даже някои наблюдатели твърдят, че locking in е следствие от ерозията на средната класа. Когато тя чувства, че живее в свят, който е все по-нестабилен и системите, предназначени да управляват живота ни, започнат да се рушат, какъв друг избор има, освен човек да се обърне и да започне да променя себе си. “Икономиката, пазарът на труда, климатът – всичко сякаш се влошава. Така че е напълно логично да се “заключваме” и да търсим начини за контрол”, казва Мадисън Утендал, изследовател по въпросите на прегарянето и личностното усъвършенстване.