26 са случаите на туберкулоза до края на ноември в Пазарджишка област

Преглед за туберкулоза.

Общо 26 са регистрираните случаи на туберкулоза до края на ноември в Пазарджишка област, съобщиха от Регионалната здравна инспекция по повод кампанията за превенция на заболяването, която започва на 8 декември.

До края на работната седмица в "Специализирана болница за активно лечение на пневмо- фтизиатрични заболявания - д-р Никола Пенчев- Пазарджик " ще има безплатен скрининг за туберкулоза чрез анкета и консултация, а на хора, които са в риск, ще се извършват допълнителни прегледи и изследвания. Информацията е на БТА. 

Кампанията "Седмица на отворените врати" се осъществява в изпълнение на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в България за периода 2021 – 2025 г.

