"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Д-р Стояна Нацева е университетски преподавател, доктор по психология и доктор по бизнес администрация. Основател на „Академия „Щастлив живот", автор на 15 бестселъра, достигнали до над 280 000 читатели, и носител на два официално регистрирани световни рекорда от World Book of Records London.

През декември я очаква трети и най-мащабен рекорд досега – признат от Guinness World Records, които създадоха напълно нова световна рекордна категория, вдъхновена от работата на академията.

- Д-р Нацева, какво ви отведе към създаването на най-голямата академия за трансформация в Европа и UK?

- Винаги съм вярвала, че знанието трябва да бъде достъпно, структурирано и реално приложимо.

„Академия „Щастлив живот" започна като малка мисия и постепенно се превърна в международна система за обучение, която развива хиляди хора годишно.

Днес академията е официално регистрирана като най-голямата в Европа и UK в своята категория – резултат, валидиран чрез световен рекорд.

- Какво прави академията различна от останалите платформи за обучение?

Едно — структурата.

Второ — академичната основа.

Трето — мащабът.

Имаме 10 MBA програми, докторски обучения, професионални квалификации, международни ретрийти и десетки безплатни ресурси.

Но над всичко стои резултатът – животите на хората, които се трансформират.

- Вие вече имате два световни рекорда. Какви са те?

- Първият отличава „Академия „Щастлив живот" като най-голямата академия в Европа и Обединеното кралство за образование, личностно развитие и бизнес растеж.

Вторият е свързан с глобалната инициатива „Един милион пробудени“, която достигна до над 1 000 000 души чрез програми, книги, видеа, подкасти и обучения.

- А какво представлява третият предстоящ рекорд?

- Това е най-голямото предизвикателство досега – и най-красивото.

На 21 и 22 декември ще проведем 25-часово благотворително трансформационно шоу, посветено на благодарността, което ще бъде излъчено на живо през платформите на Happy Life TV.

Точно за този формат Guinness World Records създадоха нова световна рекордна категория, вдъхновена от нашата работа – „Манифестиране чрез благодарност“. Това означава, че България ще бъде първата държава в света, която поставя този рекорд в новия международен стандарт.

Паралелно с това World Book of Records ще регистрира събитието като: най-голямото и най-дългото трансформационно шоу, провеждано някога.

- Очаква ви още един рекорд – свързан с книгите. Какво представлява той?

Получих официално одобрение за рекорд за най-много самостоятелно разпространени трансформационни книги в Европа, достигнали до над 282 000 читатели. Това ще бъде четвъртият ми световен рекорд.

- Вашите книги са прочетени от стотици хиляди. Какво стои зад този успех?

Автентичност и практичност. Аз пиша за истински човешки битки – здраве, любов, страх, самочувствие, успех, смисъл.

И давам решения, упражнения, модели, които могат да се приложат веднага. Хората усещат, когато нещо е написано от място на истина.

- Какво е въздействието върху хората, които работят с вас?

Говорим за реални, измерими резултати. След програмите ни хора:

възстановяват здраве

спасяват бракове

намират любов

тръгват по нов кариерен път

започват бизнеси

купуват домове

променят живота си изцяло

Това не са обещания — това са документирани истории.

- Какво е следващото ниво за „Академия „Щастлив живот"?

- През април 2026 ще проведем голяма международна конференция в Дубай – Business Excellence Awards.

Подготвяме нови академични програми, научни публикации, партньорства и глобални инициативи, които разширяват съвременните образователни модели.

- Вашето финално послание към хората?

- Вярвам, че всеки човек носи огромна, неподозирана сила.

Виждала съм хиляди хора да започват от болка и да стигат до стабилност, ясна посока и нов живот.

Моята работа е да давам ключове, знание и шанс. А когато човек получи шанс – той се трансформира.

Контакти на Академията: