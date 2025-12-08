Грипът настъпва и у нас, бавно измества COVID и други вируси (Обзор)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Симптомите са висока температура, силно главоболие, болки в мускулите и ставите и липса на апетит

Пикът се очаква през януари

Грипът вече доминира над COVID в началото на декември. За първи път делът на положителните проби за грип е 10–12%, обяви в понеделник главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев.

По думите му преобладаващият щам е А(H3N2). Продължава да циркулира и група други респираторни вируси, но грипът постепенно изтласква останалите патогени.

Според данните на Националния център за заразни и паразитни заболявания от 1 до 7 декември са изследвани за грипни вируси А/В и SARS-CoV-2 чрез метода Real Time PCR 228 клинични проби (носогърлени секрети). Доказани са 3 грипни A(H1N1)pdm09, 14 грипни вируса A(H3N2) и 10 SARS-CoV-2 . Общо 165 проби са изследвани допълнително за 9 негрипни респираторни вируса: доказани са 4 парагрипни вируса 3-и тип; 1 парагрипен вирус 1-и тип; 18 риновируса; 4 аденовируса; 12 бокавируса и 2 ентеровирус D68.

Според инфекционисти и епидемиолози пикът на грипната вълна се очаква през януари.

Типичните симптоми на грипа включват висока температура, силно главоболие, болки в мускулите и ставите, обща отпадналост и липса на апетит.

Заболяването започва остро

и рязко влошава общото състояние на болния.

Доц. Кунчев препоръчва болните да се изолират, особено когато са в големи компании по време на празниците, и да се използват маски, ако контактите са неизбежни.

Грипът се лекува с антивирусни лекарства - важно е да се започне с тях в първите 48 часа

По думите на доц. Кунчев заболеваемостта се движи като миналата година и засега изненада няма. (Виж графиката.)

Той отчете, че заболеваемостта е по-висока сред по-възрастните хора, случва се тези над 65 г. да имат нужда от болнично лечение.

Новият вариант на грипния вирус H3N2, който е претърпял няколко мутации, поражда безпокойство сред медицинските специалисти по целия свят. Във Великобритания той вече е причинил мащабно огнище.

Според специалистите H3N2 е мутирал седем пъти

и става все по-агресивен и вероятно резистентен на ваксината, разработена през февруари, съобщава Daily Mail.

Броят на заболелите вече е три пъти по-висок от миналата година - особено

сред учениците

Вирусолозите отбелязват, че новите мутации са засилили “агресивния характер” на грипа, увеличавайки смъртността.

Проф. Никола Луис, директор на Световния център за грип в Института “Франсис Крик”, заявява пред BBC News, че специалистите не са се сблъсквали с толкова активен щам през последните години и тази динамика е тревожна.

Друг проблем е, че H3N2 е различен от вариантите, които са циркулирали през последните години. Поради това повечето хора нямат придобит имунитет.

Разработването на ваксина срещу грипа започна още през февруари, но тъй като мутиралият вариант се появи през лятото, той може да не осигури пълна защита. Въпреки това лекарите подчертават, че тя може да намали риска от тежки усложнения - като пневмония, сепсис и сърдечни заболявания – и по този начин да спаси животи.

Според предварителните данни новият вариант се разпространява по-бързо:

коефициентът на заразност (R) се е увеличи от обичайните 1,2 на 1,4,

което означава, че 100 заразени души могат да заразят 140 други.