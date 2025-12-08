С 30 млн. евро правят програма за подкрепа на младите лекари (Обзор)

Парите са вписани в бюджета на здравното министерство

30 млн. евро, с които да се създаде програма за подпомагане на младите лекари, са предвидени в новия проектобюджет за 2026 г. Това обяви финансовият министър Теменужка Петкова след заседанието на тристранката, на което в понеделник бяха обсъдени новите бюджети за догодина.

Парите, предвидени за специализантите, този път са вписани в държавния бюджет, а не в този на здравната каса, както беше при оттегления бюджет. Тогава бе вписано, че за 2026 г. ще бъдат отделени 260 млн. лв. за възнагражденията в сектора.

Причината за промяната сега е, че и Българският лекарски съюз, и медиците, които протестират от пролетта за по-високи заплати, излязоха с негативни становища за оттегления бюджет.

Според тях няма гаранция, че средствата ще стигнат до тях. Другият проблем бе, че липсваше яснота дали парите няма да бъдат отпуснати еднократно само за 2026 г.

Затова сега увеличението е записано в бюджета на Министерството на здравеопазването. Те трябва да изготвят критерии за програмата, с която лекарите ще бъдат подпомагани за това, което вършат. Тя трябва да бъде разработена в срок до 2 месеца от обнародването на бюджета в “Държавен вестник”.

Шефът на Надзорния съвет на НЗОК Явор Пенчев обясни в неделя, че този път не е предвидена нова разпоредба, в която да бъдат фиксирани минимални възнаграждения за определени категории медици. За медицинските сестри и специалисти е предвидено увеличение на заплатите с 10%.