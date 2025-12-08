ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

С обрат от 0:2 в Торино "Милан" се върна върха в И...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/zdrave/article/21873085 www.24chasa.bg

С 30 млн. евро правят програма за подкрепа на младите лекари (Обзор)

Елица Чупарова

2664
Младите лекари протестират от пролетта за по-високи заплати. СНИМКА: "24 часа"

Парите са вписани в бюджета на здравното министерство

30 млн. евро, с които да се създаде програма за подпомагане на младите лекари, са предвидени в новия проектобюджет за 2026 г. Това обяви финансовият министър Теменужка Петкова след заседанието на тристранката, на което в понеделник бяха обсъдени новите бюджети за догодина.

Парите, предвидени за специализантите, този път са вписани в държавния бюджет, а не в този на здравната каса, както беше при оттегления бюджет. Тогава бе вписано, че за 2026 г. ще бъдат отделени 260 млн. лв. за възнагражденията в сектора.

Причината за промяната сега е, че и Българският лекарски съюз, и медиците, които протестират от пролетта за по-високи заплати, излязоха с негативни становища за оттегления бюджет.

Според тях няма гаранция, че средствата ще стигнат до тях. Другият проблем бе, че липсваше яснота дали парите няма да бъдат отпуснати еднократно само за 2026 г.

Затова сега увеличението е записано в бюджета на Министерството на здравеопазването. Те трябва да изготвят критерии за програмата, с която лекарите ще бъдат подпомагани за това, което вършат. Тя трябва да бъде разработена в срок до 2 месеца от обнародването на бюджета в “Държавен вестник”.

Шефът на Надзорния съвет на НЗОК Явор Пенчев обясни в неделя, че този път не е предвидена нова разпоредба, в която да бъдат фиксирани минимални възнаграждения за определени категории медици. За медицинските сестри и специалисти е предвидено увеличение на заплатите с 10%.

Още здравни новини вижте тук
Младите лекари протестират от пролетта за по-високи заплати. СНИМКА: "24 часа"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Здравни новини

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Как спокойно да посрещнем еврото