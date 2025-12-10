"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Първите симптоми на настинка и грип – като температура, хрема, кашлица, болки в гърлото, мускулни болки, главоболие и отпадналост – изискват навременни действия, за да ограничим развитието на инфекцията и усложненията. Основните препоръки включват почивка, прием на повече течности, подходящи симптоматични средства и наблюдение на състоянието.

По-долу експертите от аптеки Galen ще споделят подробно какво да правите, кога е необходимо да потърсите лекар и как да намалите риска от ново заразяване.

Първи стъпки при усещане за разболяване

Когато се появят първите симптоми на настинка или грип, бързата реакция помага за по-леко протичане на инфекцията.

При първи признаци на отпадналост, кихане, запушен нос, болки в гърлото и повишена температура е важно да се предприемат мерки, които подпомагат имунната система и намаляват риска от усложнения.

Какви действия да предприемете в началото – ето какво препоръчват специалистите от Galen:

1. Почивка и ограничаване на физическото натоварване

Адекватната почивка намалява стреса върху организма и позволява на имунната система да реагира по-бързо срещу вируса.

2. Прием на достатъчно течности

Водата, билковите чайове и бистрите супи предотвратяват дехидратация, особено при температура и изпотяване.

3. Лека, щадяща храна

Супи, плодове, зеленчуци и други лесносмилаеми храни подпомагат организма, без да го натоварват.

4. Контрол на температурата

При температура над 38°C може да се използват антипиретици като парацетамол или ибупрофен, когато няма противопоказания (следвайте инструкциите на опаковката или лекарски съвет).

5. Облекчаване на запушен нос

Морска вода, физиологичен разтвор и краткосрочна употреба на деконгестанти могат да внесат облекчение.

6. Подкрепа за гърлото и кашлицата

Топли напитки, мед (при възрастни и деца над 1 година), овлажняване на въздуха и таблетки за смучене намаляват дразненето.

7.Витамин C

Умерения прием може да подпомогне имунния отговор1.

8. Избягване на контакт с други хора

Ограничаването на контактите намалява риска от разпространение на вируса.

Посочените действия подпомагат естественото възстановяване и редуцират тежестта на симптомите.

Кога да потърсим лекарска помощ?

Настинката обикновено преминава сама, но грипът може да доведе до усложнения, особено при рискови групи. Ето признаците, които изискват професионална оценка:

1.Висока температура над 39°C, която се задържа повече от 48 часа

Продължителната висока температура може да е сигнал за усложнение или бактериална инфекция.

2. Затруднено дишане или силна кашлица

Това може да е индикация за бронхит или пневмония и изисква незабавно внимание.

3. Силно главоболие, болки в гърдите или объркване

Тези симптоми може да се свържат с усложнения от грип и изискват медицинска оценка.

4. Влошаване след първоначално подобрение

Ако симптомите се връщат по-силни, това може да е знак за вторична бактериална инфекция.

5. Силно зачервено гърло и затруднено преглъщане

Възможно е наличие на ангина или друга инфекция, която изисква терапия.

6. При деца: учестено дишане, дехидратация, летаргия или липса на апетит

Детският имунитет реагира по-различно и някои симптоми са по-рискови.

7. При рискови групи – възрастни над 65 г., бременни, хора с хронични заболявания

Тези групи имат по-висок риск от тежко протичане на грип.

Тези признаци са важни индикатори, че е необходима професионална оценка за правилното лечение.

Как да се предпазим от грип и настинка?

Добрата превенция значително намалява честотата на вирусните инфекции. Поддържането на силна имунна система и спазването на доказани профилактични мерки е ключът към по-рядко боледуване.

Ето някои препоръки за предпазване:

често миене на ръце – миенето със сапун поне 20 секунди намалява значително разпространението на вируси;

избягване на контакт с болни хора – близката дистанция увеличава риска от заразяване, особено в затворени пространства;

подсилване на имунитета – достатъчен сън, балансирано хранене, физическа активност и прием на сезонни витамини подпомагат защитните сили на организма;

поддържане на добра хигиена – дезинфекция на често докосвани повърхности и използване на кърпички при кихане намаляват риска от вирусно разпространение;

проветряване на помещенията – свежият въздух ограничава концентрацията на вирусни частици;

грипна ваксина – Световната здравна организация препоръчва сезонната противогрипна ваксина като най-ефективния метод за превенция на грипните инфекции (2)



Изброените превантивни мерки създават по-добра защита и намаляват риска от заболяване през студените месеци, обобщават специалистите от Galen.

