ВМА разширява дейността си в Сливен: лапароскопска хирургия за първи път в региона

СНИМКА: Пресцентър на ВМА

Специалисти от МБАЛ-Сливен, част от структурата на Военномедицинска академия (ВМА), въведоха лапароскопската хирургия като постоянна практика в болницата. Това е стъпка, която запълва ключов дефицит в региона – досега подобен тип операции не се извършваха в нито едно лечебно заведение в областта. Това съобщиха от пресцентъра на Военномедицинска академия. 

Реализирането на новата дейност стана факт след назначаването на полк. доц. Васил Кьосев за началник на болницата. Той е с дългогодишен опит в лапароскопската хирургия, придобит в една от най-натоварените и утвърдени клиники в страната – Клиниката по ендоскопска хирургия в столичната военна болница. Заедно с д-р Даниел Петров и медицинските сестри Велина Милинкова и Валентина Колева е сформирал екип, способен да поеме широк спектър минимално инвазивни операции.

ВМА последователно развива дейности, които да осигуряват равен достъп до съвременно лечение. Въвеждането на лапароскопската хирургия в Сливен дава възможност на пациентите от региона да получават необходимата помощ на място, без да пътуват до други градове. Това е в синхрон с философията на ВМА: еднакво ниво на грижа за военнослужещи и цивилни, независимо в коя част на страната се намират.

Целта ни е да развиваме тази дейност устойчиво, със стандарти, които гарантират сигурност за пациента. Хората трябва да знаят, че тук могат да получат съвременно и щадящо лечение, казва доц. Кьосев.

С въвеждането на лапароскопската хирургия, МБАЛ-Сливен се превръща в единственото лечебно заведение в областта, което предлага този тип операции. Това е ясен знак, че болницата не просто добавя нова дейност, а повишава нивото на хирургичната помощ в целия регион.

