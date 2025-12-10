ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Силви Кирилов: От догодина ще има 100 млн. лв. за професионалистите по здравни грижи

Здравният министър доц. Силви Кирилов. Снимка: Йордан Симeонов

От догодина ще разпределим много сериозен финансов ресурс за специалистите по здравни грижи. Това каза на брифинг пред медиите министърът на здравеопазването Силви Кирилов след среща с представители на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Изказването му е в отговор на въпрос дали ще имат увеличение на заплатите от догодина.

Вчера министърът на финансите Теменужка Петкова каза стойността 100 млн. евро и я потвърждавам. Парите са по европейска програма, допълни министър Кирилов. По неговите думи гаранцията за увеличението е, че министър Петкова и правителството са идентифицирали проблема. А на нас остава грижата да намерим механизмите, отбеляза министърът.

Изключително доволен съм от срещата. Темата беше много отдавна назряла, това не ни е първата среща. Имахме различни варианти и сега тръгваме по по-различен път. Оптимист съм, че ще постигнем добър резултат, който да удовлетворява тези много важни специалности, каза още министърът Кирилов, цитиран от БТА.

Министерството на здравеопазването ще разработи нова програма за подкрепа на специалистите по здравни грижи. Тя ще бъде готова до два месеца и е финансово подсигурена с допълнителни 100 млн. евро от оперативните програми, съобщи вчера заместник-министърът на здравеопазването Явор Пенчев в публикация във Фейсбук.

Здравният министър доц. Силви Кирилов.

