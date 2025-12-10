Фармацевтична компания: Експериментално лекарство срещу рак на гърдата намалява риска от рецидив с 30%

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Швейцарската фармацевтична компания Roche обяви, че експерименталният ѝ перорален медикамент гиредестрант намалява риска от рецидив на рак на гърдата с 30 процента в сравнение със стандартната ендокринна терапия, предаде Ройтерс. Компанията определи това като първия голям напредък в хормоналното лечение на заболяването за последните над 20 години.

Подробните резултати от фаза III на клиничното изпитване lidERA показват, че три години след започване на лечението 92,4 процента от пациентите в групата с гиредестрант са живи и без признаци на заболяване, срещу 89,6 процента в групата със стандартна терапия, пише БТА.

Компанията публикува само кратко резюме на резултатите миналия месец, като обяви, че основните цели на изследването са постигнати.

„Когато говорим за 30 процента увеличение на преживяемостта без признаци на заболяване, това означава, че 30 процента от пациентите, които при стандартната терапия биха имали рецидив, вече не го развиват“, обясни в интервю Леви Гъруей, главен медицински директор на Roche.

Резултатите дават решение на сериозен проблем при ER-позитивния рак на гърдата, за който досега няма достатъчно ефективно лечение. Той представлява около 70 процента от всички случаи на заболяването. Въпреки съществуващите терапии до една трета от пациентите с ранно заболяване в крайна сметка развиват рецидив.

Данните поставят медикамента гиредестрант като потенциално нов стандарт за адювантна ендокринна терапия, въпреки че остават въпроси кои пациенти все още могат да се нуждаят от допълнително лечение с инхибитори на CDK4/6 като например Kisqali на Novartis.

Гъруей подчерта, че профилът на безопасност на гиредестрант е благоприятен, като числено по-малко пациенти са прекъснали лечението поради нежелани реакции в сравнение със стандартната терапия.

Анализатори на JPMorgan прогнозираха, че одобрението на лекарството за адювантна терапия може да генерира около 5 милиарда долара годишен приход.

Резултатите ще бъдат представени на Симпозиума за рак на гърдата в Сан Антонио в сряда. Гиредестрант принадлежи към клас лекарства, наречени орални селективни деградатори на естрогеновите рецептори (SERDs).