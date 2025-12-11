Извънредно и без дебат: здравната комисия прие на първо четене бюджета на НЗОК

Извънредно и без дебат бюджетът на Здравната каса бе приет с гласа 11 "за" и 9 "против" от комисията по здравеопазване в парламента. Тя се събра в 11:45 ч., след като в пленарна зала се разрази спор за гледането на здравния бюджет, преди той да е бил приет от ресорната комисия на първо четене. По същия начин премина и гласуването на държавния бюджет за 2026 г. в сектор "Здравеопазване".

В първия бюджет на здравната каса в евро са предвидени 5,28 млрд. евро приходи и трансфери. Здравноосигурителните приходи са в размер на 5,17 млрд. евро, от които 3, 15 млрд. са приходи от здравноосигурителни вноски и 2,02 млрд. са трансфери за здравно осигуряване. Парламентарната здравна комисия прие бюджета на НЗОК на първо четене СНИМКА: Юлиян Савчев

Общо разходите за 2026 г. по проекта на Закон за бюджета на НЗОК са в размер на 5,28 млрд. евро. Приходите и разходите по законопроекта са с 444, 3 млн. евро повече спрямо Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2025 г. или 9,2 % ръст.

Средствата за здравноосигурителни плащания са в размер на 4,92 млрд. евро, което представлява увеличение с 383, 76 млн. евро спрямо Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2025 г., или 8,5 % ръст.

Управляващите са вписали въвеждането на електронна здравна карта в бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г. Чрез тази карта ще се даде сигурен достъп до пациентските досиета на болничната и извънболничната помощ. В момента достъп до пациентските досиета имат само личните лекари, ТЕЛК и НЕЛК. За електронните карти в план-сметката на касата са предвидени 40 млн. евро, обяви управителят ѝ доц. Петко Стефановски, който представи проектобюджета на НЗОК в здравната комисия. Министър Силви Кирилов и управителят на НЗОК Петко Стефановски СНИМКА: Юлиян Савчев

Електронната здравна карта ще съществува на материален и физически носител, като ще служи като средство за идентификация. В нея всеки ще може да съхранява всички медицински услуги и грижи, които е получил. Тези карти ще са достъпни в приложението е-здраве. Целта е през 2027 г. да може да се използва и през мобилните телефони.

През 2026 г. се предвижда Министерството на здравеопазването ежемесечно да предоставя трансфер към бюджета на НЗОК, в общ годишен размер 98,7 млн. за заплащане на дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.

Проектът на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г., е съставен в съответствие с бюджетната рамка при запазване на размера на здравноосигурителната вноска в размер на 8%. Здравният министър Силви Кирилов СНИМКА: Юлиян Савчев

От бюджета на касата отпадат 260 млн. евро, предвидени за увеличаването на заплатите на младите лекари, които от пролетта протестират за по-достойно заплащане. В новия вариант на план-сметката за 2026 г., в бюджета на Министерството на здравеопазването са заложени 30 млн., които да се използват за откриването на програма за подкрепа на младите лекари.

Във вторник извънредното заседание на здравната комисия не се състоя, тъй като близо 30 минути след обявения час за начало, в зала нямаше достатъчно депутати. Затова шефът на комисията Костадин Ангелов обяви, че я отменя. Въпреки това в днешната програма на парламента бюджета на НЗОК бе втора точка, но поради спор в зала председателката на НС Рая Назарян обяви почивка до 13 ч., в което време да се съберат комисиите, които трябва да разгледат бюджетите на НЗОК и общественото осигуряване. Васил Пандов от ПП-ДБ СНИМКА: Юлиян Савчев

Депутатът от ПП-ДБ Васил Пандов заяви, че комисията отново трябва да се отложи, тъй като в зала не присъстваха членовете на съсловните и лекарските организации, както и представителите на младите лекари от "Бъдеще в България". Предложението му обаче не бе прието.