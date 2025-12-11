Гърция стартира нова инициатива против затлъстяването при възрастните

Гръцкото министерство на здравеопазването стартира нова инициатива за справяне със затлъстяването при възрастни, в рамките на която на гражданите, които имат висок риск от развиване на сърдечно-съдови заболявания, ще получат безплатен достъп до иновативни медикаменти, съобщава електронното издание на в. „Катимерини", цитирано от БТА.

Заместник-министърът на здравеопазването Ирини Агапидаки заяви днес, че в най-скоро време ще бъдат изпратени текстови съобщения до включените в програмата за превенция на сърдечно-съдовия риск граждани, които имат висок индекс на телесна маса.

Съгласно съвместно министерско решение, публикувано по-рано през седмицата, националната програма за превенция на сърдечно-съдовите заболявания в Гърция вече ще включва допълнителни медицински преглед, последван при необходимост от предписване на лекарства срещу затлъстяване, осигурени от държавата.

В рамките на програмата се предвижда хората с индекс на телесна маса 40 или по-висок, както и тези с индекс между 37 и 40 с придружаващи заболявания като диабет тип 2, сънна апнея или сърдечни заболявания, автоматично да получават електронни направления, които ще са с валидност един месец и ще важат за прегледи във всички държавни лечебни заведения.