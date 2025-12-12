НЗОК плаща един преглед в годината за орален статус, 4 лечебни дейности за децата и три за възрастни

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ако ще ползвате дентално лечение по здравна каса, носете здравна книжка, за да бъдат описани дейностите

Неизползваните процедури не могат да се прехвърлят в следваща година

Здравноосигурените лица могат да избират лекар по дентална медицина, който има договор с НЗОК, на територията на цялата страна без оглед на адресната регистрация. Те могат свободно да осъществяват или променят избора си на лекар по дентална медицина за всяка от договорените дейности.

Имената и адресите на дентистите, сключили договор със здравната каса, могат да се видят на официалната интернет страница на НЗОК. При посещение при денталния лекар пациентът трябва да представи валидна здравноосигурителна книжка, в която той вписва какви лечебни дейности от договорените със здравната каса е извършил.

На какви дентални дейности имат право осигурените?

Денталните дейности, на които здравноосигурените лица имат право и се заплащат (изцяло или частично) от НЗОК, са разделени по възрастови групи – до 18 г. и над 18-годишна възраст.

Общо за двете възрастови групи е осигурен обстоен преглед за установяване на орален статус - веднъж за съответната календарна година, като НЗОК заплаща изцяло 32,78 лв., пациентът не доплаща. Бременните жени имат право на допълнителен дентален преглед.

Дейностите за здравноосигурени лица над 18 години са:

Обтурация (пломба) с химичен композит - (НЗОК заплаща 85,33 лв., пациентът заплаща 4,00 лв.);

Екстракция (вадене) на постоянен зъб с анестезия - (НЗОК заплаща 85,33 лв., пациентът заплаща 4,00 лв.).

Пациентите от тази възрастова група имат право на три, заплатени от НЗОК, лечебни дейности за съответната календарна година.

Дейностите за лица до 18 години са:

Обтурация (пломба) с химичен композит - (НЗОК заплаща 89,33 лв., пациентът не доплаща);

Eкстракция (вадене) на постоянен зъб с анестезия - (НЗОК заплаща 89,33 лв., пациентът не доплаща);

eкстракция на временен зъб с анестезия, като НЗОК заплаща 35,89 лв. и няма доплащане от пациента;

лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб (НЗОК заплаща 48,08 лв., пациентът заплаща 4,70 лв.);

лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб (НЗОК заплаща 155,04 лв., пациентът заплаща 6,00 лв.).

Пациентите до 18 г. имат право на четири, заплатени от НЗОК, лечебни дейности за година, като в тях се включват до две лечения на пулпит или периодонтит на постоянен зъб.

Денталната помощ в тази възрастова група може да бъде оказана от общопрактикуващ лекар по дентална медицина и от детски специалист, без да е нужно направление.

НЗОК заплаща и две дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостно обеззъбени лица с горна и/или долна цяла плакова зъбна протеза за период от 4 г. и контролни прегледи до два месеца след поставяне на протезата (за 2025 г. НЗОК заплаща 287,28 лв., пациентът не плаща).

За дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостно обеззъбени лица НЗОК заплаща и "Изработка на медицинско изделие тотална горна/долна цяла плакова зъбна протеза" в размер на 60,75 лв.

Осигурява ли НЗОК хирургична дентална помощ?

Да. В този случай е необходимо насочване към хирург, сключил договор с НЗОК.

Дейностите от този пакет са:

специализиран обстоен преглед;

инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезия;

екстракция на дълбоко фрактуриран или разрушен зъб с анестезия;

контролен преглед след извършени инцизия или екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб.

Има ли специфична дентална помощ за психично болни и за хора от социални заведения?

Да. За психично болни лица - без ограничение на възрастта, гореизброените дентални дейности се извършват под обща анестезия и са изцяло заплатени от НЗОК. В този случай е необходимо избраният от пациента лекар по дентална медицина да е сключил договор с НЗОК за извършване на дентални дейности под обща анестезия.

НЗОК заплаща изцяло горепосочените дентални дейности за деца и възрастни от домове за медико-социални услуги, както и за задържаните под стража. В този случай е нужен служебен избор на лекар по дентална медицина, между РЗОК и институцията на настаняване.

Кога пациентите заплащат допълнително извън дейностите по НЗОК?

Пациентите заплащат, когато лицето е получило полагащия му се обем дейности и желае да продължи лечението си; когато необходимото лечение не е включено в договорения пакет или когато лицето изрично предпочете методики или материали извън пакета.

Може ли да се прехвърлят неизползвани манипулации по НЗОК за следваща година?

Денталният пакет, който здравната каса отпуска, може да се използва само в рамките на календарната година. Неизползваните процедури не могат да се прехвърлят в следващата година.

Здравната каса поема ли вадене на мъдрец?

НЗОК заплаща в извънболничната дентална помощ за екстракция на зъби, без да е конкретизиран видът на зъба. При извършване на екстракция с анестезия на дълбоко фактуриран/разрушен зъб (независимо дали е "мъдрец", или не), НЗОК заплаща 90,76 лв. за ЗОЛ над 18 г. и 100,85 лв. за ЗОЛ до 18 г.

В тези случаи зъбът се вади от лекар по дентална медицина, сключил договор за оказване на специализирана хирургична извънболнична дентална помощ, след насочване с направление - бланка 119 МЗ от лекуващия лекар по дентална медицина, а пациентът като здравноосигурено лице доплаща 13,50 лв. (за ЗОЛ над 18 г.) или 5,00 лв. (до 18 г.).

По преценка на лекар по дентална медицина с оглед сложността на необходимата хирургична намеса пациентът може да бъде насочен с направление за необходимото лечение по амбулаторна процедура № 18 "Оперативни процедури в областта на ушите, носа и гърлото и лицево-челюстната област с малък обем и сложност" в рамките на 24/48 ч, или за болнично лечение по някоя от клиничните пътеки в областта на лицево-челюстната хирургия след издаване на бланка МЗ-НЗОК № 7.

Необходимостта от хоспитализация се преценява от съответното болнично лечебно заведение, което е свързано с индикации, заложени в съответната клинична пътека, например определени усложнения, които трябва да са налице, за да се извърши оперативната намеса в болнични условия по линия на НЗОК.

Екстракциите на полуретинирани и ретинирани мъдреци не са включени в договорения пакет по дентална медицина в извънболничната помощ, регламентиран в Националния рамков договор 2023-2025 за денталните дейности.

