СЗО: Няма връзка между ваксините и аутизма

Комитетът за безопасност на ваксините към Световната здравна организация (СЗО) съобщи на 11 декември, че новите обзори на научни доказателства не откриват връзка между ваксините и разстройства от аутистичния спектър, което потвърждава заключенията, направени преди повече от две десетилетия, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Глобалният консултативен комитет по безопасност на ваксините на СЗО е направил оценка на два систематични обзора, които покриват проучвания, публикувани между 2010 г. и август 2025 г.

В обзорите са разглеждани ваксините като цяло и тези, в които има тиомерсал - съединение, съдържащо живак, за което дълго време критиците смятат, че допринася за аутизъм – твърдение, което нееднократно е отхвърляно от научните проучвания.

Причинно-следствената връзка между ваксините и последствията за здравето се взима предвид само когато висококачествени проучвания последователно показват статистическа връзка, съобщават от комитета.

Двадесет от общо 31 изследвания не са намерили доказателства за връзка между ваксините и аутизма, смятат от СЗО. За единадесетте проучвания, които предполагат възможна връзка, се смята, че имат големи методологически недостатъци и висок риск от едностранчивост, казват от комитета.

Миналия месец министърът на здравеопазването на САЩ Робърт Ф. Кенеди-младши каза в интервю за „Ню Йорк Таймс“, че той лично е инструктирал американския Център за превенция и контрол на заболяванията да промени дългогодишната си позиция, че ваксините не причиняват аутизъм.