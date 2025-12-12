Д-р Мина Сълева: Задължителен годишен скрининг за меланом - особено за хората със светла кожа и повече бенки

Заболяването все по-често се среща при млади хора. Целогодишна употреба на слънцезащита е задължителна част от профилактиката, а не просто козметичен избор

– Д-р Сълева, как да научим българите да проверяват кожата си за опасни промени?

– Хубаво е, че в последните години тенденцията е все повече и повече хората да са по-отговорни към кожата си. Те по-често посещават дерматолог, когато ги тревожи нещо, което се е появило. Има все повече нови кампании, които популяризират това заболяване. Пациентската организация също е доста активна в момента. Важно е да се открие в ранен стадий. Това е, което е основно при това заболяване. Колкото по-рано бъде открито, толкова по-добра е прогнозата за пациентите. За съжаление, статистиката сочи, че все повече и повече по-млади пациенти страдат от това заболяване.

– Какво трябва да знае всеки за скрининга на меланома? Това е най-агресивният кожен тумор.

– Важно е, особено за хора, които са с по-светъл тип кожа. Също така за хора, които имат повече бенки като бройка, които имат повече рождени белези по тялото си, или хора, които са руси и светли. Те трябва да знаят, че е хубаво да следят тези промени по тялото си може би един път в годината. Обикновено май месец е най-активният, защото тогава се провежда и кампанията “Евромеланома”. Тогава доста голям брой дерматолози и колеги участват в тази кампания и могат да запишат час за безплатен преглед/скрининг. Хубаво е поне веднъж в годината да направят тази проверка.

– Защо слънцезащитата е част от профилактиката, а не просто козметичен избор?

– Особено при хора, които имат по-висок риск, е абсолютно задължително да използват слънцезащита целогодишно. Виждаме все повече и повече вредите от слънцето, така че трябва да сме абсолютно стриктни не само през лятото. Това е важно особено за хора, които спортуват на открито или прекарват повече време навън. Важно е да сме редовни с използването на слънцезащита. Вече има разпространени всякакъв вид продукти във всякаква форма, които да са удобни за приложение. Просто трябва да намерим своя продукт и да сме по-стриктни с ползването.

– Какво пропускат младите хора в грижата за кожата си и какви рискове носи това?

– Това, което наблюдавам, е, че повечето млади хора са вече доста отговорни към кожата си. Дори наблюдавам обратната тенденция – поради това, че са в социалните медии и наблюдават непрекъснато рекламни кампании, инфлуенсъри и така нататък, те използват даже повече козметика и повече неща. Невинаги правилната. Според мен важно е да се посъветват с дерматолог, за да знаят коя е правилната козметика за тях и кои са правилните продукти за техния тип кожа.

– А как медиите могат да правят кампания за ранно откриване на кожни заболявания по достъпен начин?

– Както казах, в рамките на “Евромеланома” през май е хубаво да се отразява може би от повече медии. Доста колеги участват и кампанията набира популярност в цяла Европа през последните години. Хубаво е да бъде отразена, да се пише повече за заболяването, да се знае повече, да знаят хората за какво да внимават, когато има такава опасност.

ВИЗИТКА

Д-р Мина Сълева е специалист дерматолог с опит в областта на клиничната дерматология, дерматоонкология и естетичната медицина. Тя е възпитаник на Медицинския университет във Фрайбург, Германия, където защитава успешно дисертация на тема “Немеланомни кожни тумори”. В момента е главен асистент и преподавател в Катедрата по дерматология и венерология към УМБАЛ “Александровска”" и Медицинския университет - София. Д-р Сълева е активен научен изследовател и автор на множество статии, фокусирани върху редки кожни заболявания и нови терапевтични подходи. Едно от големите ѝ професионални признания е спечелването на изследователската стипендия на Европейската академия по дерматология и венерология (EADV) през 2019 г.