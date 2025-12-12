ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хеликоптер транспортира 50-годишен с черепно-мозъчна травма от Смолян за лечение в Пловдив

Медицинският хеликоптер кацна на стадион "Септември" Снимка: Валентин Хаджиев

50-годишен мъж от девинското село Гьоврен бе транспортиран с въздушна линейка до лечебно заведение в Пловдив, след като е получил черепно-мозъчна травма. Сигналът за инцидента е подаден днес, а екип на Центъра за спешна медицинска помощ – Смолян е реагирал незабавно.

Пациентът е с опасност за живота. Бил стабилизиран първоначално в Спешното отделение в Смолян, където медиците са предприели необходимите действия за овладяване на състоянието му.

Хеликоптерът на спешната въздушна помощ на стадион "Септември" в Смолян, където пациентът е бил прехвърлен под непрекъснат медицински мониторинг. Хеликоптерът каца за пореден път на стадиона. Специализираната площадка за хеликоптери до МБАЛ- Смолян е построена, има издаден Акт 15 и предстои скоро за получи лиценз.

Медицинският хеликоптер кацна на стадион "Септември"

