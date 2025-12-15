Щастливият брак пази от трупане на килограми

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Любовта защитава от затлъстяване благодарение на връзката мозък - черва, установиха учени

Женените хора, които се чувстват емоционално подкрепени от партньорите си, са склонни да трупат по-малко килограми от тези в бракове, в които липсва тази връзка.

Разликата не е незначителна. Женените, които съобщават за висока емоционална

подкрепа, имат средно около пет пункта по-нисък индекс на телесна маса

от тези, които получават по-малко положителни чувства от половинката си.

Проучването на университета на Калифорния в Лос Анджелис, публикувано в специализираното издание "Чревни микроби", предлага биологично обяснение защо силните връзки могат да предпазват от наддаване на тегло.

Изследователите установиха, че подкрепящите бракове, изглежда, повишават нивата на окситоцин – хормона на любовта, свързан с изграждането на доверие, което от своя страна влияе върху начина, по който мозъкът реагира на храната и на това как червата преработват хранителните вещества.

Предишни изследвания върху брака и теглото са давали противоречиви резултати. Някои проучвания показват, че женените – основно мъжете, качват килограми след брака, докато други установяват, че са с по-здравословно тегло от своите необвързани връстници. Това ново изследване помага да се обяснят противоречията, като се фокусира не само върху брака, а върху качеството на емоционалната връзка в него.

Изследователите убедили 94 възрастни от района на Лос Анджелис да станат доброволци

и събрали необичайна комбинация от данни: сканиране на мозъка, показващо как участниците реагират на изображения на храна, проби от изпражнения за анализ на чревни бактерии и метаболити, кръвни изследвания, измерващи нивата на окситоцин, и въпросници за взаимоотношенията и хранителните навици в семейството.

Участниците разказали за семейното си положение и попълнили оценки, измерващи симптомите на хранителна зависимост и възприемания стрес.

Когато изследователите сравняват женени лица, които се чувстват силно подкрепени, с тези, които се чувстват по-малко подкрепени, разликата в индекса на телесната маса е значителна. Сред неженените участници обаче нивата на емоционална подкрепа не показват такава връзка с теглото.

Окситоцинът отдавна е известен като "хормон на свързването", отделян по време на физическо докосване, раждане и моменти на емоционална връзка. По-нови изследвания разкриват, че той играе роля и в регулирането на апетита и хранителното поведение.

В това проучване женените индивиди показали по-високи нива на окситоцин в сравнение с неженените участници, въпреки че тази тенденция не е достигнала конвенционална статистическа значимост.

Изследователите предполагат, че стабилните, ангажирани връзки могат да стимулират непрекъснатото освобождаване на окситоцин, който след това влияе както на мозъчната функция, така и на чревната химия по начини, които предопределят начина на хранене.

Сканирането на мозъка разкрило още едно парче от пъзела, разкриват научният сайт "Стади файндс" и британският в. "Гардиан".

Когато гледат изображения на храна, женените хора с висока емоционална подкрепа показват по-голяма активност в дорзолатералната префронтална кора - регион, отговорен за изпълнителния контрол и регулирането на импулсите. Тази област помага на хората да устояват на желанията и да вземат обмислени решения, вместо да действат импулсивно.

Сред неженените участници нивата на емоционална подкрепа не довели до същата разлика в мозъчната активност.

Изследователите предполагат, че специфичната динамика на брака може да създаде един вид "тренировъчна площадка" за самоконтрол, изискваща от партньорите редовно да отхвърлят егоистичните импулси в полза на цели, ориентирани към съхранението на връзката.

Калифорнийските учени изследвали и триптофана - аминокиселина, получена от храната, която тялото използва за производството на серотонин и други съединения. Чревните бактерии помагат за преработката на триптофана в различни метаболити, някои полезни, а други потенциално вредни.

Участниците, които съобщили за по-висока емоционална подкрепа, показали повишени нива на индол и индол-3-карбоксилат - съединения с противовъзпалителни и невропротективни свойства. Те

имали по-ниски нива на 3-индоксил сулфат - вещество, свързано с възпаление и когнитивни проблеми

Женените с висока емоционална подкрепа показали повишен пиколинат - метаболит на триптофан с имунорегулиращи ефекти. Ниските нива на пиколинат били свързани с депресия и невродегенеративни заболявания в предишни изследвания, въпреки че това проучване не се е занимавало с тези състояния.

Тези промени в червата реагират както на качеството на взаимоотношенията, така и на тяхната структурата, обозначена от семейното положение. Моделът сочи към механизъм, при който социалната среда оформя бактериалната екосистема на храносмилателния тракт, което след това влияе върху мозъчната функция и метаболитното здраве.

Използвайки статистическо моделиране, изследователите проверили дали тези различни открития се вписват в последователна пътека. Техният анализ подкрепя модел, при който положителните социални взаимоотношения повишават нивата на окситоцин, което след това се отразява както върху мозъчните региони, участващи в регулирането на храненето, така и върху чревните метаболити, участващи във възпалението и енергийния баланс.

Връзката между мозъчната активност и чревните метаболити е особено силна, което показва координирана активност в централната нервна система и храносмилателния тракт. Окситоцинът може да улесни тази комуникация, като помага на мозъка да регулира хранителното поведение.

Симптомите на хранителна зависимост също се различавали при динамична емоционалната подкрепа. Участниците, които се чувствали силно подкрепени, съобщили за по-малко от тези поведения, независимо от семейното положение. Лошата социална подкрепа е била идентифицирана преди като рисков фактор за хранителни разстройства, а това изследване добавя доказателства, че качествените връзки могат да предпазват от проблемни хранителни реакции.

Затлъстяването засяга повече от 40 процента от възрастните американци и допринася за сърдечни заболявания, диабет и други хронични състояния. Интервенциите обикновено се фокусират върху диетата и упражненията, но това изследване показва, че качеството на връзката също заслужава внимание.

Чувството за разбиране и подкрепа от партньора влияе не само върху настроението. То може да оформи мозъчната функция, да промени химията на червата и да повлияе на регулирането на апетита и теглото.

"От години знаем, че социалните взаимоотношения влияят на здравето, като подкрепящите връзки увеличават процента на преживяемост с до 50% - казва водещият автор д-р Арпана Чърч, невролог в UCLA Health. - Биологичните механизми, обясняващи тази връзка, остават неуловими.

Нашето проучване разкрива нов път, показващ как бракът и емоционалната подкрепа буквално проникват "под кожата", за да повлияят на риска от затлъстяване."