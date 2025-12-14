Проучване: Шоколад с много какао пази младостта по-дълго

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Учени са открили, че теоброминът в тъмния шоколад поддържа тялото биологично по-младо

Учени от King's College London са открили, че теоброминът - съединението, което придава на тъмния шоколад характерната му горчивина, може да помогне за поддържане на тялото биологично по-младо.

Чрез анализ на маркерите за стареене на ДНК и дължината на теломерите при над 1600 души изследователите установили, че по-високите нива на теобромин в кръвта са свързани с по-млада биологична възраст.

Естествено срещащото се съединение в тъмния шоколад може да помогне за забавяне на някои признаци на биологично стареене. Изследователи от King's College London съобщават, че теоброминът растителен химикал, открит в какаото, показва потенциални ефекти против стареене при хората.

Новите открития, публикувани на 10 декември в списание "Aging" , изследват как нивата на теобромин в кръвния поток са свързани с молекулярните показатели за стареене.

Как учените са измерили биологичната възраст?

Биологичната възраст се използва, за да се оцени колко добре функционира тялото в сравнение с реално преживените години. Тези измервания разчитат на ДНК метилирането, което се отнася до малки химически маркери, действащи като регулатори в нашата ДНК и постепенно се променят с напредване на възрастта.

В две големи европейски изследователски групи, състоящи се от 509 участници от TwinsUK и 1160 от KORA, индивиди с по-високи нива на теобромин в кръвта са имали тенденция да имат биологична възраст, която изглежда по-млада от истинската им.

Професор Джордана Бел, старши автор и професор по епигеномика в King's College London, обяснява: "Нашето проучване открива връзки между ключов компонент на тъмния шоколад и по-дългото запазване на младостта.

Макар че не казваме, че хората трябва да ядат повече тъмен шоколад, това изследване може да ни помогне да разберем как ежедневните храни могат да крият улики за по-здравословен и по-дълъг живот."

Екипът изследвал и други вещества, открити в какаото и кафето, за да види дали те предизвикват същия ефект. Резултатите показват, че теоброминът е съединението, най-тясно свързано с наблюдаваните разлики в стареенето.

За да оценят биологичната възраст, изследователите са използвали два вида оценки.

Едната се фокусира върху химичните промени в ДНК, които показват темпото на стареене

Втората измерва дължината на теломерите. Теломерите са защитни структури в краищата на хромозомите, а по-късите теломери обикновено са свързани със стареенето и свързаните с възрастта здравословни проблеми.

Как растителните съединения влияят на стареенето?

Много растителни съединения в нашата диета могат да повлияят на начина, по който гените се активират или заглушават. Някои от тези молекули, известни като алкалоиди, взаимодействат с клетъчните системи, които регулират генната активност, което може да повлияе на дългосрочните здравни резултати и потенциално на стареенето.

Теоброминът е един такъв алкалоид. Въпреки че е добре известен с това, че е токсичен за кучетата, той е свързан с

възможни ползи за здравето при хората, включително намален риск от сърдечни заболявания

Въпреки това той не е проучен толкова обстойно, колкото други хранителни съединения.

Въпроси за бъдещи изследвания на стареенето

Д-р Рами Саад, водещ изследовател в King's College London, който е свързан и с University College London и е доктор по клинична генетика, каза: "Това е много вълнуващо откритие и следващите важни въпроси са какво стои зад тази връзка и как можем да изследваме по-нататък взаимодействията между хранителните метаболити и нашия епигеном? Този подход би могъл да ни доведе до важни открития по отношение на стареенето и отвъд него, при често срещани и редки заболявания".

Изследователи, включително професор Ана Родригес-Матеос, професор по човешко хранене в King's College London, проверяват

дали теоброминът действа самостоятелно, или заедно с други съединения,

открити в тъмния шоколад. Полифенолите например са друга група молекули, получени от какао, за които е документирано, че имат ползи за здравето и могат да повлияят на начина, по който теоброминът се държи в тялото.

Защо повече шоколад невинаги е по-добре?

Д-р Рикардо Костейра от King's College London, обаче отбелязва: "Това проучване идентифицира друг молекулярен механизъм, чрез който естествено срещащите се съединения в какаото могат да поддържат здравето. Въпреки че са необходими повече изследвания, резултатите от това проучване подчертават стойността на анализите на ниво популация по отношение на стареенето и генетиката."

Въпреки че резултатите са обещаващи, изследователите подчертават, че увеличаването на приема на тъмен шоколад не е гарантиран начин за забавяне на стареенето.

Шоколадът съдържа също захар, мазнини и други компоненти и са необходими допълнителни изследвания, преди да се направят каквито и да е заключения относно хранителните препоръки.