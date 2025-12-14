Внимавайте с енергийните напитки: здрав мъж пие 8 на ден и получава инсулт с трайни последствия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Те съдържат кофеин плюс таурин, както и много захар - всичко това води до значително по-високо кръвно налягане и увреждане на сърцето, отколкото кофеинът самостоятелно

Здрав мъж, който не е имал симптоми за никакво заболяване, е бил откаран по спешност в болница - получил е инсулт, причинен от "невероятно високо" кръвно налягане.

След като е изписан, кръвното му отново започва да се повишава и при последващ преглед той споделя с лекарите си, че консумира по 8 енергийни напитки на ден.

Според доклад в BMJ Journals 54-годишен работник в склад

пристигнал в спешното отделение с изтръпване, слабост от лявата страна и атаксия

(проблеми с равновесието и движението). В доклада се казва, че той е бил "нормално здрав и в добра форма" – с изключение на кръвното му налягане.

"Кръвното му налягане беше изключително високо – около 254 на 150 мм – но когато го погледнете, никога не бихте го разбрали, защото изглеждаше толкова добре. Ето защо наричаме хипертонията тихия убиец", казва пред CNN д-р Сунил Мунши, консултант към университетските болници в Нотингам в Обединеното кралство и старши автор на доклада.

Нормалното кръвно налягане за мъж на неговата възраст е 120 на 80. Стойностите му са класифицирани като "хипертонична спешност".

Кръвното налягане е причинило "инсулт в по-дълбоката част на мозъка, таламуса, което обяснява нестабилността", обяснява Мунши пред изданието. Работникът от Нотингам е лекуван с пет различни лекарства, за да му се нормализира кръвното.

"Всеки ден той е консумирал осем енергийни напитки, за да остане бодър за работата си –

по две кутии в четири различни часа през деня",

разказва Мунши пред CNN. "Всяка от напитките съдържа 160 милиграма кофеин. Изведнъж диагнозата беше ясна."

Според експертите на Клиниката "Майо" до 400 милиграма кофеин на ден "изглеждат безопасни" за повечето възрастни, но пациентът пиел повече от три пъти повече.

Твърде много кофеин може да увеличи риска от развитие на сърдечносъдови заболявания, показва проучване на Американския колеж по кардиология.

Мъжът от Нотингам спрял да пие енергийните напитки и кръвното му налягане се върнало към нормалното. Но трайните последици от инсулта и навикът му да пие енергийни напитки останали.

"Очевидно не бях наясно с опасностите, които пиенето на енергийни напитки ми причиняваше", каза той, обяснявайки, че е

останал с изтръпване в лявата си ръка, пръстите на ръцете, стъпалото и

краката дори след 8 години"

Както обясни Мунши, има и други съставки в енергийните напитки, които могат да допринесат за здравословни проблеми.

Енергийните напитки, които съдържат кофеин плюс таурин, водят до значително по-високо кръвно налягане, отколкото кофеинът самостоятелно. Те също така съдържат високи нива на глюкоза – знаем, че захарта уврежда кръвоносните съдове при диабет, което води до увреждане на сърцето.

По-сериозните странични ефекти от предозирането с кофеин включват затруднено дишане, внезапно високо кръвно налягане, мускулни потрепвания, объркване, повръщане и гърчове.

Този инцидент доведе до засилени призиви за по-строго регулиране и надзор върху енергийните напитки във Великобритания.

Авторите на доклада на BMJ казват пред The Guardian: "Въпреки че настоящите доказателства не са убедителни, предвид натрупващата се литература, високата заболеваемост и смъртност, свързани с инсулт и сърдечносъдови заболявания, и добре документираните неблагоприятни ефекти върху здравето на напитките с високо съдържание на захар, ние предполагаме, че засиленото регулиране на продажбите и рекламните кампании за енергийни напитки (които често са насочени към по-младите) би могло да бъде полезно за бъдещото мозъчносъдово и сърдечносъдово здраве на нашето общество."

В САЩ дълго време се разказваше историята на 28-годишната "кралица на тренировките". Тя обичала "възбудата" от кофеиновите енергийни напитки, получила инфаркт и фатално увреждане на мозъка.

Кейти Донъл, учителка от Флорида, пиела до три енергийни напитки на ден,

заедно с кафе и приемала кофеинова добавка, преди да отиде на фитнес,

разказва майка Лори Баранън пред Daily Mail.

"Смяташе, че това помага да тренира и ще даде повече енергия. Тя тренираше и работеше на пълен работен ден", обяснява жената.

Един ден, както се мотае с приятели, Донъл внезапно се срива. По реакциите всички помислили, че получава инсулт, но всъщност я ударил тежък инфаркт. Линейката пристигнала, но парамедиците не успели да я интубират. Заради твърде дългото време без кислород се получило мозъчно увреждане.

Донъл е поставена в медицински предизвикана кома, но "тялото започва да отказва" и

след десет дни родителите вземат "ужасното" решение да изключат апаратите, които поддържали живота

Според майката лекарите първоначално смятали, че на дъщеря е било дадено някакво лекарство или нароктик, "защото просто не виждаш хора на 28 г. да умират от сърдечен удар".

Баранън не осъзнавала колко енергийни напитки на ден пиела дъщеря . Според приятеля тя купувала пакет от четири на всеки два дни. Пиела и много кафе: "Когато почистих колата , след като почина, тя беше пълна с кутии..."

Кофеинът в непремерени дози може да повлияе на сърцето, казват кардиолози. Кофеинът рязко повишава кръвното налягане... натоварва сърдечносъдовата система, което допълнително увеличава вероятността тя да причини ненормален сърдечен ритъм.

"Донъл беше кралица на тренировките, ядеше органична храна, беше олицетворение на здравето. Имаше обаче ужасна тревожност, вероятно от консумацията на много кофеин. Това беше проблемът с нея", спомня си Баранън. Майката разказва подробно историята, за да предупреди другите за опасностите от енергийните напитки, които според нея трябва да бъдат забранени.

"Ако не държите децата си далеч от тези неща, може да се окажете в моята ситуация, в която животът ви е съсипан. Толкова е вредно и смъртоносно. Моля хората да съветват децата си и да внимават какво правят, мислех си, че аз внимавам", каза тя.