Домашният сироп от мед и лимон по-ефективен ли е срещу кашлица?

Ако е суха, може да има същия успокояващ ефект, казва английски професор по респираторни заболявания

Живеем във време на все повече болести и на увеличаващи се цени на лекарствата. Затова не е изненадващо, че бабините лекове отново набират скорост. Социалните мрежи са пълни с всевъзможни трикове за сваляне на температура и облекчаване на кашлица, като сред най-популярните е така нареченият домашен сироп от мед и лимон.

Ефикасността му е толкова широко коментирана в интернет, че Би Би Си се обърна към експерт по респираторни заболявания, който да разясни дали това наистина е така. “Повечето кашлици идват от настинки или вируси, които обикновено трябва да си проправят път по естествен начин през тялото. Така че медикаментите за кашлица не лекуват вируси, но могат да успокоят гърлото ви и да намалят гъделичкането, което ви кара да кашляте”, обяснява Джаки Смит, професор по респираторна медицина в университета в Манчестър. Затова не трябва да тичаме веднага към аптеката и да си купуваме най-скъпия сироп. Всяко успокояващо средство на основата на сладък сироп може да свърши работа, ако кашлицата е суха. В този смисъл домашно приготвена смес от мед и лимони е добър избор. Най-масовата рецепта за нея е да се изстискат два лимона в четири супени лъжици мед, но някои хора предпочитат да ги разтворят и в чаша топла вода, за да не им е много сладко и да увеличат хидратацията си, която също е много важна при боледуване с температура. Съществуват и някои проучвания, които показват, че този домашен сироп помага при деца над една година и при възрастни хора.

Проф. Смит обаче напомня, че в някои случаи кашлицата е необходима, особено ако има натрупана слуз в дихателните пътища.

“Необходимо е да изкашляте това, което ви пречи да дишате,

така че в този случай не трябва да я потискате”, посочва тя. Дори да погълните храчките, не е опасно, защото стомахът ви ще ги разгради, но е добре да ги изкарвате, тъй като понякога и цветът им може да помогне на докторите да разберат от какво боледувате.

“Трябва да се притеснявате, ако са тъмнокафяви, тъй като вероятно има кръв в тях. В повечето случаи кашлица с гъсти храчки обикновено отшумява след няколко седмици, без да е нужно приемането на антибиотици, но ако продължи повече от 20 дни, трябва да потърсите лекарска помощ”, съветва проф. Смит.

Според нея не си струва да плащате много за сироп за кашлица, тъй като и по-евтините марки са ефективни. Най-добрият подход е да се изчака няколко дни, като се пият топли течности и смучат пастили, които облекчават дразненето на гърлото и насърчават преглъщането. А и те също могат да се приготвят в домашни условия. Ето една много разпространена рецепта: Сложете в тенджера чаша мед, 4 супени лъжици лимонов сок и наполовина по-малко настърган пресен джинджифил. Загрейте сместа на бавен огън, докато започне да ври и да се пени. Бъркайте често, за да не загори. След като я свалите от котлона, я оставете за известно време, за да се сгъсти. Когато това се случи, с лъжичка се взема от сместа и се оформят малки топчета върху кухненска хартия. Получилите се пастили

трябва да се охладят много добре на стайна температура, за да станат твърди, преди да започнат да се смучат.

Друг, широко рекламиран бабин лек е куркумата, която може да се пие под формата на чай или с топло мляко. Проф. Смит казва, че няма доказателства да помага, което обаче не означава, че не е така. “Когато гърлото ви е раздразнено, самото преглъщане на нещо намалява гъделичкането. Ако е топло, действа още по-успокояващо”, обяснява тя.

По същия начин стоят нещата и с препоръката да приемаме чесън и джинджифил с мед. “Въпреки че няма солидни данни, те активират някои малки рецептори по нервите в гърлото и дихателните пътища, което провокира откашляне”, посочва английската специалистка по респираторни заболявания. Така се случва и при приема на капсаицин, който се съдържа в лютите чушки, но и в някои лекарства за кашлица и пастили.

Един от най-приятните лекове пък е тъмният шоколад. “В какаото има вещество, наречено теобромин. Преди години една компания даже проучваше дали да го превърне в лекарство за кашлица, защото имаше някои добри лабораторни изследвания, които показваха, че изглежда, намалява чувствителността на нервите, които активират кашличния рефлекс. Впоследствие обаче се оказа, че ефектът е доста малък”, разказва проф. Смит.

Тя съветва да се внимава и с какво се храним, когато сме болни. “От години моите пациенти съобщават, че

млечните продукти влошават кашлицата

им. Интересното е, че няма доказателства, че това е така, както и за кафето. Но има теория, че кофеинът провокира киселинен рефлукс, който пък потенциално може да провокира кашляне”, обяснява Джаки Смит. Тя препоръчва да се доверявате и на личния си опит, както и на този на по-възрастните хора в семейството, тъй като е много вероятно това, което е работело за тях през годините, да свърши работа и на вас, докато се борите с тежко вирусно заболяване или настинка.