Доц. Васил Василев: Ранната диагностика на рака на простатата дава над 90% шанс за пълно излекуване

- Доц. Василев, кой е най-големият пропуск в мъжката профилактика в България и какво реално ни струва той като здраве и живот?

- Основно мъжката профилактика фактически засяга рака на простатата. Това е най-честият рак при мъжа. Тази болест е много коварна, тъй като минава без симптоми, без оплаквания, без болки, без трудно уриниране. Фактически ние не можем да разчитаме на това, че мъжът над 45, над 50 няма оплаквания, и това не гарантира, че след като няма оплаквания, няма рак. Реално, от много години насам – може би 40–50 години – е въведен така нареченият туморен маркер за простатата, или PSA тест. С него ние можем много достоверно, с голяма вероятност да предположим дали има рак на простатата в случаите, когато няма оплакване и няма нищо, което да насочи към този проблем.

- На колко години трябва да започне да се прави PSA и колко често?

- PSA се започва рутинно над 50-годишна възраст, един път годишно. Ако в семейството има роднина – баща, дядо, чичо – който е с доказан рак на простатата, тогава се препоръчва този тест да започне един път годишно след 45-годишна възраст.

- А какво трябва да се промени в националните програми на ниво държава, за да има работещ ефективен скрининг?

- На ниво държава има ефективен скрининг. Здравната каса поема един път годишно изследването на PSA при мъжете. Проблемът обаче по отношение на това какво пропускаме е, че мъжете много често не знаят, че изобщо съществува рискът от тази болест и че има толкова лесен, бърз, евтин метод, с който да се заподозре наличието ѝ и да започнем да я търсим.

- Тъй като сме започнали да образоваме с кратки, ясни послания, какво следва, ако PSA е завишен? Много са вариантите, но все пак да им кажем нещо, за да не са изплашени.

- PSA е маркер, който е специфичен за простатата. Той не е специфичен специално за рак на простатата, тъй като може да се повиши и от други състояния или проблеми в простатата и не е задължително да е рак. Граничната цифра е четири. Колкото са по-високи стойностите над четири, толкова е по-вероятна диагнозата. Така че нека урологът или лекарят да тълкува стойностите. Ние не казваме само PSA тест един път годишно, а PSA тест плюс преглед при уролог един път годишно. Нека се доверят на специалиста да изтълкува стойностите на PSA дали са притеснителни, или не.

- Лечим ли е ракът на простатата?

- Точно това се опитваме да промотираме колкото се може повече: че ракът, хванат и диагностициран в начален стадий, над 90% има вероятност, шанс за пълно излекуване (не частично). За съжаление, често пъти се случва пациентите да пропускат този тест и тези прегледи и ние да хващаме рака в много по-напреднал стадий, когато лечението е малко по-трудно и по-неприятно.

- И една друга тема: Мъжете, които имат проблем с увеличена простата – дали профилактичният преглед също установява това нещо и давате ли решения?

- Увеличената простата и ракът на простатата са две абсолютно различни състояния/болести, които не си влияят една на друга. Много от мъжете над 60–70 години имат увеличена простата и съответно проблемите, свързани с нея, като трудно уриниране, често уриниране или нощно уриниране. Но наличието или липсата на увеличена простата не изключва липсата или наличието на рак на простатата.

Двете могат да съществуват абсолютно самостоятелно. На прегледа ние може да видим дали има увеличена простата, дали има съмнения за рак на простатата. Ако има увеличена простата и вече има оплаквания от нея, можем да дадем лекарства, с които да подобрим това състояние. Така че нещата, които с голяма вероятност биха помогнали за диагностицирането на рака и да се помогне на мъжете, са PSA тест плюс преглед.

Бързият диагностичен метод – PSA тестът, и урологичният преглед са изключително важни след 50-годишна възраст, при фамилна анамнеза се препоръчва тестуване след 45 г. Карциномът и увеличената простата са две напълно различни състояния, коит могат да съществуват независимо едно от друго.