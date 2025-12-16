Доказаха: рискът от алцхаймер расте от затлъстяване

При хора с наднормено тегло протеините, свързани с болестта, се увеличават с до 95% по-бързо, показва ново изследване

Затлъстяването е един от важните фактори, които увеличават риска от развитие на болестта на Алцхаймер, показа ново американско изследване, публикувано в началото на месеца.

То установява, че наличието на определени протеини, свързани с когнитивния упадък, се е увеличило с до 95% по-бързо при хора със затлъстяване, които са имали ранни признаци на състоянието, в сравнение с тези със здравословно тегло.

“Това е първият път, когато показваме връзката между затлъстяването и болестта на Алцхаймер, измерена чрез кръвни биомаркерни тестове”, посочва д-р Сайръс Раджи, експерт по радиология и неврология в Медицинския факултет на Вашингтонския университет.

“В момента вече разполагаме с лекарства, които могат да лекуват затлъстяването доста ефективно, което означава, че бихме могли да проследим ефекта на лекарствата за отслабване върху биомаркерите на алцхаймер в бъдещи проучвания”, добавя изследователят.

Предишни проучвания показват чрез мозъчни сканирания, че наддаването на тегло в средна възраст може да доведе до значителни промени в мозъка в области, свързани с деменцията. Но експертите казват, че новото проучване, представено на годишната среща на Радиологичното дружество на Северна Америка (RSNA), проследява по-точно въздействието на затлъстяването върху прогресията на алцхаймер с помощта на кръвни изследвания.

Учените анализирали медицинската история на 407 участници

от Инициативата за невроизобразяване на болестта на Алцхаймер, които вече са имали ранни признаци на състоянието, за период от пет години. Те използвали както мозъчни сканирания с амилоидна позитронно-емисионна томография (PET), които използват радиация за откриване на амилоидни плаки или тау заплитания, свързани с деменцията, така и кръвни проби.

Плазмените проби от кръвта били тествани за биомаркери, свързани със състоянието, ограбващо паметта, включително леки вериги на неврофиламенти – протеинови фрагменти, освобождавани от увредени или умиращи неврони. За целта си послужили с 6 водещи теста.

Анализът на кръвните проби и мозъчните сканирания показал, че по-високият индекс на телесна маса (ИТМ) е свързан с по-малко биомаркери за заболяването.

“Вярваме, че намалените кръвни биомаркери при хора със затлъстяване се дължат на разреждане от по-големия обем на кръвта - обяснява д-р Сохейл Мохамади, експерт по радиология и ръководител на изследването. - Де факто базовите измервания биха могли да заблудят, че хората със затлъстяване имат по-ниска патология на болестта на Алцхаймер. Нуждаем се от допълнителни данни, за да разберем напълно как затлъстяването влияе върху развитието на заболяването.“

Но изследователите установили, че с течение на времето хората със затлъстяване показват повишен риск от развитие на заболяването в сравнение с хората със здравословно тегло. Получените резултати били показателни: участниците със затлъстяване – с ИТМ от 30 до 39,9 – имали с 29 до 95% по-бърз темп на повишаване на нивата на pTau217 в кръвта - биомаркер, използван при диагностицирането и мониторинга на болестта на Алцхаймер. Затлъстяването в началото на проучването довело до 24% по-бързо освобождаване на протеинови фрагменти от увредени и умиращи неврони и близо 4% увеличение на натрупването на амилоидни плаки в мозъка.

Откритията на екипа показват, че кръвните изследвания са по-ефективни от мозъчните сканирания при демонстриране на влиянието на затлъстяването върху риска от Алцхаймер, разкрива д-р Раджи. Учените сега се надяват, че техните открития ще помогнат за справяне с някои от променливите рискови фактори за болестта, подчертавайки важността на поддържането на здравословно тегло за предотвратяване на нелечими състояния.

“Според доклада на комисията “Лансет” от 2024 г. 14 модифициращи фактора представляват общо приблизително 45 процента, или близо половината, от риска от болестта на Алцхаймер - допълва д-р Мохамади. - Ако можем да намалим някой от тези рискови фактори, можем значително да намалим случаите на Алцхаймер или да удължим времето до началото на заболяването. Чудесно е, че разполагаме с тези кръвни биомаркери, за да проследяваме молекулярната патология на болестта на Алцхаймер, и ЯМР сканирания, за да проследяваме допълнителни доказателства за мозъчна дегенерация и отговор на различни лечения.”

Новото изследване идва съвсем скоро, след като британски експерти доказаха, че революционна инжекция за отслабване, вече предписана на хиляди пациенти от Националната здравна служба (NHS), намалява риска от развитие на заболяването. Лираглутид, продаван под търговското наименование Saxenda, от повече от десетилетие се предлага на хора със затлъстяване за подобряване на контрола на кръвната захар и подпомагане на загубата на тегло. Но сега е доказано, че инжекциите веднъж дневно, които принадлежат към

клас лекарства, наречени GLP-1 антагонисти, забавят когнитивния спад и загубата на мозъчни клетки

при пациенти с алцхаймер с до 50%. Експертите смятат, че тези открития предоставят “едни от най-силните доказателства до момента”, че инжекциите за отслабване биха могли да проправят пътя за нови лечения за деменция.

Наред с 14-те фактора, свързани с начина на живот, които влияят върху прогресията на болестта на Алцхаймер, комисията “Лансет” отправя и 13 препоръки както за хората, така и за правителствата, включително достъп до лечение за висок холестерол сред хората над 40 години. След обещаващите резултати д-р Раджи сега вярва, че рутинните тестове за кръвни биомаркери наред с образната диагностика на мозъка ще се превърнат в норма за наблюдение на прогресията на заболяването и съответно за адаптиране на плановете за лечение.

Но други резултати от проучване от началото на месеца са показали, че семаглутидът, също предписван срещу затлъстяване и диабет тип 2, не е успял да забави прогресията на болестта на Алцхаймер. Това подчертава необходимостта от по-нататъшни проучвания на връзката между затлъстяването и деменцията и ефективността на лекарствата за отслабване при забавяне на нейното развитие.

Смята се, че около 944 000 души във Великобритания живеят с деменция, докато в САЩ броят им е около 7 милиона. Алцхаймерът засяга около шест от 10 души с деменция. Проблеми с паметта, затруднения в мисленето и разсъжденията, както и езикови проблеми са често срещани ранни симптоми на заболяването, които се влошават с времето.

Предишни данни във Великобритания показват, че 74 261 души са починали от деменция през 2022 г. в сравнение с 69 178 година по-рано, което я прави най-големият убиец в страната.