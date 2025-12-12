"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Нов и по-заразен щам на грипа идва от Великобритания. У нас все още не са регистрирани случаи на новия вариант, но болните от грип се увеличават.

Очаква се по празниците, покрай интензивните пътувания, грипът от Великобритания да достигне и у нас, казват вирусолози. Смята се, че новият вид на инфекцията протича по-дълго.

"Последните данни от обединеното кралство показват 50% нарастване на броя на хоспитализираните за седмица, което е тревожно. Хоспитализациите са свързани с лица на и над 65 години, както и лица с други заболявания", коментира директорът на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Ива Христова пред Би Ти Ви.

У нас най-много са случаите на грип в Перник, София-област, Варна, Ловеч и Монтана. Властите очакват грипна епидемия след празниците.

Симптомите при всички варианти са сходни - грипът започва внезапно с висока температура, силна умора, главоболие, болки в тялото и гърлото, както и кашлица.

Маските, избягване на контакт с болни, както и ваксините, остават сигурен начин за защита както срещу стария, така и срещу новия грип.

Проф. Христова съветва хората със симптоми на грип да се тестват веднага, за да започват навреме лечение, което е най-ефективно в първите 48 часа от началото на симптомите.