Дете от датски донор на сперма почина от рак в Гърция, братчето му също е болно

Гръцко семейство с три деца от един и същ датски донор е загубило едно дете от рак, а друго също страда от заболяването. За тези деца е установено, че носят мутацията на гена TP53, свързана с рака, наследена от същия донор. Чрез седем различни клиники за фертилитет в Гърция са родени 18 деца от този донор, като при шест от тях се е развил рак, а едно е починало.

Спермата на този донор е била използвана за зачеването на най-малко 197 деца в 14 държави в Европа, включително България и Гърция. В световен мащаб няколко деца, заченати чрез този донор, вече са развили рак, а някои за съжаление са починали в ранна възраст.

Гръцките власти работят по идентифициране и информиране на засегнатите семейства.

Професор Антонис Катамис, ръководител на университетското онкологично звено в Детската болница "Агия София - Мариана Вардиноянис" в Атина, потвърди пред гръцкия канал MEGA, че решението за публичното оповестяване на трагичния случай е взето след консултация със засегнатите родители. Основната цел на това разкритие е превенция и незабавно информиране на всички останали семейства, които може да са използвали същия донор на сперма (известен като "Донор 7069").

„Детето, което загуби битката си с рака, беше на възраст между 5 и 10 години, докато две години по-късно по-малкият му брат също разви рак и ние сме във фаза на лечение. Надяваме се на най-доброто, но със сигурност е труден случай", разказа Професора.

В Гърция от въпросната сперма са родени 18 деца в 11 семейства.