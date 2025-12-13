Съдържанието на витамин C в нея е свързано и с намален риск от развитие на очни заболявания

Издаваното в Ню Йорк специализирано издание Very Well Health поставя българската червена чушка сред 12-те суперпродукта, които пазят зрението, съобщава Нова тв.

Антиоксидантите, открити в българската чушка, могат да предпазят от увреждане на клетките и да поддържат притока на кръв към очите чрез укрепване на кръвоносните съдове. Добавянето на този зеленчук към вашата диета може да има благоприятен ефект върху цялостната функция на очите и здравето на зрението. Съдържанието на витамин C в тази храна е свързано и с намален риск от развитие на очни заболявания като AMD (магнитна дегенерация до 12-годишна възраст).

Ето и останалите продукти, които изданието препоръчва да консумирате за здрави очи:

Риба

Сьомгата и рибата тон съдържат омега-3 мастни киселини, които имат противовъзпалителни и антиоксидантни свойства, полезни за здравето на очите. Специален вид омега-3, известен като DHA (докозахексаенова киселина), се намира в ретината и поддържа зрението, като намалява оксидативното увреждане и подобрява кръвообращението. Изследванията показват, че диета, богата на омега-3, е свързана с по-нисък риск от свързана с възрастта макулна дегенерация (загуба на централно зрение) и по-бавно развитие на катаракта.

Ядки и семена

Ядките и семената съдържат витамин Е, мастноразтворим витамин, който защитава здравето на очите. Орехите, бадемите, пеканите и слънчогледовите семки могат да помогнат за намаляване на оксидативното увреждане на очите, което може да намали риска от развитие на някои очни заболявания като катаракта и свързана с възрастта макулна дегенерация (AMD). Шамфъстъците съдържат големи количества каротеноиди лутеин и зеаксантин (антиоксиданти), които предпазват очите от различни видове увреждания и спомагат за по-добро зрение.

Бобови растения

Бобът и лещата са добър източник на цинк. Изследванията показват, че цинкът е полезен за хора, диагностицирани с AMD. Той също така помага за производството на защитния пигмент меланин в очите, като транспортира витамин А от черния дроб до ретината, което намалява влошаването на нощното зрение и катарактата.

Цитрусови плодове

Цитрусовите плодове като портокали, грейпфрути, мандарини и лимони са отлични източници на витамин C, който може да помогне за предпазване на очите от увреждания, причинени от свободните радикали (нестабилни молекули, които могат да увредят ДНК в клетките) поради диета и фактори на околната среда. Като помага за възстановяването и растежа на нови клетки, витамин C може да се бори с увреждането на очите и свързаната с възрастта загуба на зрение.

Листни зелени зеленчуци

Спанакът, къдравото зеле и зелето съдържат лутеин, зеаксантин, витамини A, C и K, както и антиоксиданти, които поддържат здравето на очите. По-специално, адекватната консумация на листни зелени зеленчуци може да помогне за защитата на макулата, частта от окото, отговорна за детайлното централно зрение.

Моркови

Изследванията показват, че храни, богати на бета-каротин, като морковите, са добър източник на витамин А, който може да помогне за подобряване на нощното зрение и способността да се вижда по-добре при слаба или приглушена светлина.

Сладки картофи

Те са друг добър източник на бета-каротин и витамин А. Те съдържат повече витамин А от морковите, осигурявайки над 200% от препоръчителния дневен прием. Това подпомага способността на ретината да преобразува светлинните лъчи в зрителни и поддържа очите влажни, предотвратявайки сухотата.

Яйца

Жълтъците съдържат лутеин и зеаксантин, които забавят прогресията на очни заболявания като AMD. Поне едно проучване установи, че консумацията на две до четири яйца седмично намалява риска от развитие на AMD с 62% в сравнение с консумацията на едно яйце седмично или по-малко.

Тиква

Витамини А и C, които се намират в тиквата, помагат за защита на очите и намаляват нощната слепота. Те могат също така да предотвратят или поне да забавят прогресията на заболявания като катаракта и AMD.

Броколи и брюкселско зеле

Броколито и брюкселското зеле са богати на фибри и други хранителни вещества, като каротеноиди и витамин C. Един преглед на проучвания установи, че консумацията на 500 милиграма (mg) витамин C на ден може да намали риска от развитие на катаракта с близо 20%. Някои проучвания показват, че високият прием на каротеноида бета-каротин, който се намира в броколите, е свързан с 10% намаление на риска от развитие на катаракта.

Вода

Тъй като очите са съставени предимно от вода, поддържането на хидратация може да повлияе на здравето на очите. Дехидратацията може да доведе до сухота в очите, дразнене, временно замъглено зрение, зацапване и други проблеми. Ако симптомите на сухота в очите не се лекуват правилно, сухотата в очите може да доведе до промени в зрението.|