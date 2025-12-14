Д-р Аспарух Илиев за грипа: Не е много по-тежък от миналогодишния

Тази година имаме сравнително спокойна епидимилогична обстановка, дори с т.нар. супергрип. Хубаво е да се носи маска, особено е ако възрастен човек и има проблем с имунитета. Ако децата са болни, могат да останат 1-2 дни вкъщи. Това каза д-р Аспарух Илиев по Нова тв във връзка бързо разпространяващия се грип във и от Великобритания.

Той заяви, че на Запад хората влизат в градския транспорт, слагат бързо маска на лицето, а след като слязат я махат. Повърхностите винаги са обсъждани като причина за заболявания. При въздушнокапковите инфекции може да бъде причина за заболяване. Рискът от контактите повърхности е по-малък отколкото се твърди, каза още той.

По думите му ваксините за грип има една добра ефективност и затова е добре да се поставят на време.

Грипът във Великобритания е с пик, дошъл е около месец по-рано от този миналата година. Наричаме го супергрип, защото има няколко мутации - има 7 мутации, които евентуално ще отслабят ефекта от ваксините. Протичането му не е кой знае колко по-тежко от миналогодишния вариант, каза още той.