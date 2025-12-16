Всяка година в ЕС, Норвегия и Обединеното кралство РСВ е причина за хоспитализирането на около 250 000 деца на възраст под пет години, като при някои от тях се налага интензивно лечение.

Професор д-р Пенка Илиева Переновска е педиатър-пулмолог, Началник на Клиниката по педиатрия на УМБАЛ “Александровска” в периода 2006–2022 г. Тя е доктор по медицина с богат стаж в педиатрията и пулмологията. Проф. Переновска членува в редица професионални и научни организации като ERS (European respiratory society), ESID (European society for infectious diseases), CEVAG Група за ваксинопрофилактика за страните от Централна и Източна Европа, Българска педиатрична асоциация.

Проф. д-р Пенка Переновска е носител на престижни награди: Почетен знак “Български лекар”,

Наградата на МФ към МУ-София на името на проф. Киркович за цялостна дейност, Медик на годината, Награда лекар на година на БЛС, многократно е носител на награда в класацията на в. 24 часа “Лекарите, на които българите вярват”.

- Д-р Переновска, може ли да ни разкажете повече за респираторно- синцитиалния вирус (RSV) – какво представлява и в кои месеци е най-висока заболеваемостта? Има ли сезонност ?

- RSV e силно заразен респираторен вирус, който бързо и лесно се разпространява, особено в студените месеци на годината. RSV може да инфектира човек многократно през живота. Отделя се при кихане и кашляне и се предава чрез капчици при контакт с очите, носа или устата. Възможно е отделяне на причинителя и при дишане и говорене. Близкият физически контакт, например целувки между родители и деца, също може да доведе до разпространение на вируса. Освен при директен контакт от човек на човек, RSV може да се разпространява и при контакт със замърсен предмет /напр. дръжка на врата или играчки/. RSV-инфекциите имат сезонен характер с пик през зимно-пролетните месеци, най-често от октомври до март-април.

- Защо бебетата на възраст под 2 години често боледуват от RSV и защо инфекцията протича по-тежко при тях?

- RSV е водещ причинител на заболявания на дихателната система при кърмачета в света. До края на втория месец от раждането децата са защитени от RSV инфекцията благодарение на майчините имуноглобулини, преминали през плацентата, като от втория до четвъртия месец, когато майчините антитела се изчерпват, а образуването на собствени е все още недостатъчно, кърмачетата остават слабо защитени. Тези, които са родени преди пиковия период, е възможно да нямат достатъчно високи нива на вродени антитела, които да ги защитават през целия RSV период. Причини за по-голямата честота на бронхиалната обструкция (или познато като „свиркане“ в гърдите) при малките деца с RSV инфекция са и особености на дихателната им система. До 2-годишна възраст повечето деца вече са преболедували от RSV инфекция.

Обикновено симптомите се появяват два до осем дни след заразяването. В повечето случаи те съответстват на лека инфекция на горните дихателни пътища като напр. ринит, фарингит, ларингит. Най-често срещаните симптоми на заболяването включват: хрема, кашлица , липса на апетит, неспокоен сън, кихане, често повишена температура.

- Какви са усложненията от тази инфекция?

RSV е една от най-честите причини за заболявания при децата и е сред водещите причина за хоспитализация при деца на възраст под 1 година. Болшинството от бебетата са с леко или средно тежко протичане на заболяването и могат да се лекуват у дома. Клиничният ход на заболяването е най-често благоприятен. Обикновено настъпва подобрение в рамките на 3-4 дни след началото на първите симптоми. При някои деца заболяването се усложнява с отит -възпаление на средното ухо. RSV протича по-тежко и може да доведе до сериозни усложнения по-често при бебета на възраст под шест месеца, недоносени бебета, бебета родени с ниско тегло и при лица с компрометирана имунна система. RSV може да причини и инфекции на долните дихателни пътища, като бронхиолит, възпаление на малките бронхи на долните дихателни пътища и пневмония, особено при недоносени бебета. В ежедневната практика терминът бронхиолит се използва за означаване на „свиркащо“ дишане при деца под 2-годишна възраст. Те са неспокойни, с нарушено хранене, понякога с повръщане. Заболяването може да протече и по-тежко и да наложи болнично лечение. Появяват се нови симптоми като раздразнителност, затруднено дишане, промени в начина на дишане, апнея (временно спиране на дишането, особено по време на сън). В тези случаи е задължителна консултация с лекар.

- Какво е лечението при наличие на инфекцията?

- Всеки случай на инфекция с RSV при бебета протича различно. Някои имат много леки симптоми, докато при други е възможно да възникнат животозастрашаващи проблеми. Специфично лечение на RSV инфекция не съществува. Лекуват се симптомите на заболяването. От съществено значение е консултацията с лекар. Антибиотиците не помагат при вирусни заболявания. Важно е детето да приема течности, стаята да е добре проветрена, препоръчва се почистване на носа. Показанията за болнично лечение при бронхиолит включват: възраст под 6 месеца, деца, poдени преди 35-та гестационна седмица, деца със съпътстващи белодробни или сърдечни заболявания или нарушения в имунитета.

Друго често диагностицирано в практиката усложнение е обострянето на белодробно заболяване като бронхиална астма, кистозна фиброза, бронхопулмонална дисплазия. Същото се отнася и за обострянията на хроничните сърдечно-съдови заболявания

- Какви последици има боледуването от RSV за развитието на детето в по-късен етап? Има ли данни какви са дългосрочните последици върху развитието на белите дробове и доказана ли е връзка с други заболявания в по-късен етап от развитието на децата?

- В групата деца, родени между 32 и 35 гестационна седмица, 30% се нуждаят от хоспитализация през първата година от живота си. При децата, родени между 28 и 32 гестационна седмица, 60% се хоспитализират през първата година от живота им поради инфекции на дихателните пътища. Бебетата с RSV, могат да развият различни симптоми, например: остра дихателна недостатъчност – състояние, при кое намалява кислородът в кръвта и се променя дишането.

При инфекция с RSV при 25-30% от децата, особено при недоносените, се развива белодробна хиперреактивност, а при някои от тях, впоследствие и бронхиална астма.

- Какво могат да направят родителите , за да предпазят бебетата си в сезона на RSV?

- Основното профилактично средство са строгите хигиенни мерки и избягването на контакт с болни в сезона на епидемично разпространение на RSV. Това е особено важно за деца в рискови групи възраст < 6 седмици; деца родени през 35 гестационна седмица или по-рано, деца родени с ниско тегло; деца с хронични сърдечно-съдови или белодробни заболявания, тежки вродени или придобити неврологични заболявания; имунни дефицити; аномалии на дихателните пътища; групи с нисък социално-икономически статус и други. Важна е добрата лична хигиена. Децата да не пипат с мръсни ръце очите, носа и устата си. На семейните празници да присъстват само здрави хора.

- В България има възможност за безплатна ваксинопрофилактика срещу RSV при недоносените бебета, какво е вашето мнение по този въпрос?

- Повишаващата се честота на недоносени бебета налага необходимостта от стриктно наблюдение, проследяване и RSV профилактика с цел минимална заболеваемост при налична съвременна профилактика. Посредством т.нар. пасивна имунизация в организма се внасят готови антитела, насочени към RSV. Понастоящем за специфична профилактика при недоносените бебета и някои рискови групи се прилага хуманизирано моноклонално антитяло срещу RSV с много добра поносимост. Тази профилактика се провежда в България повече от 10 години с доказани данни за ефикасност в реалната практика. Пасивната имунизация срещу инфекцията, причинена от респираторно синцитиалния вирус намалява заболеваемостта и развитието на усложнения при децата в риск.

Прилага се и рекомбинантно неутрализиращо човешко моноклонално антитяло с дълго действие при новородени и кърмачета по време на първия си сезон на RSV и деца на възраст до 24 месеца, които остават уязвими за тежко заболяване с RSV по време на втория си сезон.

Алтернативна превенция е ваксиниране на бременните срещу RSV - пасивна защита срещу заболяване на долните дихателни пътища, причинено от RSV при кърмачета от раждането до 6-месечна възраст. Когато се прилага на майката по време на бременността, антителата, образувани в отговор на ваксината, преминават през плацентата към плода, като предпазват детето до шест месеца след раждането. Ваксинопрофилактиката е възможност за снижаване на тежестта на заболяването, свързано с RSV.

