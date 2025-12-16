ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нова ера в превенцията: Нутриционистът Слави Славов става част от екипа на „Софиямед“ advertorial icon

1376
Слави Славов, експерт по нутригенетика и холистична медицина в Софиямед

Диагностично консултативен център „Софиямед“ разширява спектъра си от високоспециализирани услуги с привличането на Слави Славов – признат експерт по нутригенетика и холистична медицина. Неговото присъединяване към екипа маркира нов етап в комплексното лечение на пациентите: синергия между лекари-специалисти и професионална нутрициология.

Слави Славов е представител на модерната вълна в медицината, която търси първопричината, а не само симптома-затова неговият подход е различен. С образование, придобито в САЩ, и десетилетия практика, той прилага научно-обосновани методи за контрол на хронични заболявания чрез прецизно хранене.

В кабинета му в ДКЦ „Софиямед“ няма място за „диети от интернет“. Работата му е базирана на стриктен анализ на кръвни и хормонални показатели, което превръща храненето в мощно терапевтично средство.

Фокус на практиката:

  • Ендокринология на храненето: успешен контрол при диабет тип 2 и хормонален дисбаланс.
  • Сърдечно-съдова превенция и възстановяване: Намаляване на риска от инфаркт и инсулт чрез корекция на липидния профил.
  • Метаболитен рестарт: Овладяване на инсулинова резистентност и трайна корекция на теглото.
  • Имунен баланс: Терапевтично хранене при автоимунни състояния (Хашимото, МС, ревматоиден артрит).
  • Клетъчно хранене и детокс: Програми за енергия, тонус и забавяне процесите на стареене.
  • Репродуктивно здраве: Терапевтична подкрепа за двойки с репродуктивни затруднения, подготовка за зачеване и хормонален баланс. 

 „Системата, която е създал Слави Славов- “Вита Рама”, е насочен към цялостен клетъчен рестарт. Идеята е да променим съществуващата и създадем нова среда, в която здравето е естественото състояние на организма. Когато възстановим баланса отвътре навън, тялото преминава от режим на оцеляване в режим на оптимална функция, енергия и дълголетие“.

Ръководството на „Софиямед“ в лицето на д-р Тинка Данчева подчертава, че тази колаборация дава на пациентите достъп до затворен цикъл на лечение – от високотехнологична диагностика до ежедневна грижа за клетъчното здраве.

Час за консултация с Слави Славов в ДКЦ „Софиямед“ (бул. „Г. М. Димитров 16“) може да се запише на телефони: 0895 555 444, 02 465 00 00  или онлайн чрез системата на Superdoc.bg

