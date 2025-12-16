Бързо и без дискусия здравната комисия прие удължителния бюджет

Бързо и без дискусия здравната комисия в парламента прие на първо четене внесения вчера удължителен закон за бюджета. След като бъде приет, той ще действа до приемането на редовните бюджети за 2026 г.

Отговорността за изготвянето на новите бюджети остава за следващия парламент, след като миналата седмица кабинетът "Желязков" подаде оставка вследствие на масовите протести в страната, а от управляващите партии заявиха, че няма да приемат бюджетите за 2026 г.

При представянето на проекта за удължителен бюджет, здравният министър в оставка Силви Кирилов каза, че законът ще е в сила за не повече от 3 месеца. Очаква се депутатите да работят извънредно и другата седмица, за да може да приемат предложения законопроект и на второ четене.

Единствено от Българския лекарски съюз представиха своето становище.

"Лекарският съюз не е очарован от това, което се случва в момента, здравеопазването е в патова ситуация. Липсват ясни параметри и предвидимост за финансирането в сектора, а това е резултат от продължителната политическа криза в страната", заяви председателят на БЛС д-р Николай Брънзалов.

Той отчете, че по този начин клиничните пътеки, които вече 1 година са със замразени цени, ще останат така за общо поне 15 месеца.

"Това не е добре за лечебните заведения", категоричен бе Брънзалов.

След като никой от депутатите не пожела да вземе думата в дискусиите, при гласуването удължителния бюджет бе подкрепен от 11, а "против" гласуваха четирима.