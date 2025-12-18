"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ново национално проучване, базирано на реални данни от българската здравна система, разкрива важни факти за тройно негативния рак на гърдата (TNBC), който се свърза с по-неблагоприятни прогнози. Анализът обхваща периода 2019-2021 г. и включва информация от над 90% от онкологичните болници в страната.

Какво показват данните

През изследвания тригодишен период в България всяка година се диагностицират около 11 800 жени с рак на гърдата. Делът на тройно негативния подтип у нас може да варира, но според проучването не надхвърля 5-7% от всички случаи на рак на гърдата, което е значително по-малко от средното за света (12–15%).

Средната възраст при поставяне на диагнозата е 57 години, като най-често заболяването се появява между 60 и 70 години, което отчита тенденция за относително късна възраст в момента на диагностициране.

Как се лекуват пациентите в България

Проучването показва, че при ранни стадии на заболяването лекарите най-често прилагат следоперативна терапия, а при по-напреднали случаи – лечение преди операция.

Предпочитаните схеми включват комбинации от химиотерапевтични лекарства, които са част от международните стандарти на лечение.

Средната продължителност на лечението е около три и половина месеца, както при терапия преди операция, така и след нея.

Основни изводи и препоръки

Резултатите показват, че лечението на тройно негативния рак на гърдата в България като цяло следва международните стандарти, но същевременно подчертават нуждата от по-добро проследяване и актуализиране на данните за пациентите.

Авторите препоръчват създаването на Национален раков регистър, който да осигури навременно събиране и анализ на информация за диагностика, лечение и проследяване. Такава система би позволила по-точно планиране на ресурсите и по-добри здравни решения на национално ниво.

Изследването подчертава, че реалните клинични данни са изключително ценни за по-добро разбиране на заболяването и за въвеждането на по-прецизни и ефективни терапии в бъдеще.

Пълният текст на изследването е достъпен тук.