Съставът ѝ има доказано значение за здравето на кожата, като подпомага успокояването, регенерацията и нормалната функция на кожните клетки, посочва дерматоложката. Д-р Катя Паскова е едно от най-известните имена сред естетичните дерматолози в България. Вече повече от 20 години тя ръководи водещата дерматологична клиника Derma Vita, която чрез първокласното си обслужване налага успешно най-съвременните процедури в полза на красивата и здрава кожа.Д-р Паскова е член на множество български и международни дерматологични асоциации и организации, сред които Българската асоциация на естетичните дерматолози (BAAD), Академията по практична дерматология и естетична медицина, Европейската академия по дерматология и венерология (EADV), Европейската общност по лазерна дерматология (ESLD).

Кожата е най-големият ни орган и най-фината карта, по която личи начина ни на живот — от това как спим и с какво се храним, до нивата ни на стрес, грижа и внимание към собственото ни тяло. В свят на забързано ежедневие и непрестанни външни агресори, поддържането на здрава, спокойна и сияйна кожа се превръща в истинско предизвикателство. Все повече научни данни сочат, че ключът към нейното добро състояние не се крие само в козметиката, но и в ежедневния ни избор – включително в качеството на водата, която пием.

С д-р Катя Паскова обсъждаме важни въпроси от областта на дерматологията, за да разберем кои са основните характеристики на здравата кожа и как водата и по-специално нейната алкалност и минерален състав могат да подкрепят кожата отвътре, особено когато тя е склонна към акне, възпаления и дисбаланс.

- Какви са основните фактори, които влияят на здравето на кожата?

- Факторите, които определят здравето на кожата през целия ни живот, са много и различни. Стресът, замърсяването, динамичният начин на живот, недоспиването и неправилното хранене са сред най-силните негативни влияния. Разбира се, генетиката и възрастта също играят роля, но истината е, че кожата най-пряко отразява начина ни на живот и отношението ни към самите нас.

Здравата кожа е резултат от постоянство и съзнателен избор — от това как се грижим за нея външно, до това с какво „я храним“ отвътре. Приемът на качествена храна и достатъчно течности е ключов, защото осигурява на организма минералите и микроелементите, нужни за нормалното функциониране на кожните клетки. Начинът на живот, изградените навици и ежедневното внимание са нашата бариера срещу факторите, които я увреждат.

- Какво е значението на добрата хидратация при грижата за кожата?

- Хидратацията е един от най-важните елементи в грижата за кожата. Всекидневният прием на достатъчно вода играе роля за поддържането на баланса на кожните тъкани, регулира отделянето на себум и подпомага естествените пречистващи процеси в организма. Това е един от най-простите, но и най-ефективни навици, които можем да имаме. Добре хидратираната кожа изглежда по-еластична, по-свежа и е по-малко податлива на образуване на фини линии, раздразнения и възпаления. Тя се възстановява по-бързо и реагира по-добре на всякакъв тип козметична грижа.

- Как храната и водата, които консумираме ежедневно, могат да се отразят на състоянието на кожата особено когато става въпрос за проблеми като акне и възпаления?

- Кожата е деликатен човешки орган, който реагира много чувствително на всичко, което приемаме. Небалансираната диета, богата на захари, преработени храни и трансмазнини може да провокира възпалителни процеси, които често се проявяват под формата на акне, зачервяване и чувствителност. Същото важи и за течностите — недостатъчният прием на вода често води до дехидратация, забавена регенерация и по-висок риск от възпаления. Когато пием вода, богата на полезни минерали, подпомагаме естествените детокс функции на организма, подобряваме хидратацията на кожата и създаваме по-здрава основа за справяне с проблеми като акнето.

- Как минералната вода може да помогне при възпалена и склонна към акне кожа? Какви са конкретните ползи от редовното ѝ пиене?

- Минералната вода, особено такава с доказано богато съдържание на минерали, има редица благоприятни ефекти върху кожата. В контекста на DEVIN Минерална нейният състав — с висока алкалност (pH 9,6), ниска минерализация и наличието на полезни микроелементи — може да подпомогне процесите, важни за хора със склонност към акне и възпаления. Алкалната вода участва в неутрализирането на киселинността в организма, което често е фактор, провокиращ възпалителни състояния. Минералите като магнезий, цинк, бор и силиций имат доказано значение за здравето на кожата и допринасят за успокояването, регенерацията и нормалната функция на кожните клетки. Редовният прием на минерална вода спомага за естественото пречистване на организма, а резултатът често е видимо по-чиста кожа. Той намалява вътрешните възпалителни процеси, благоприятства баланса на мастната секреция и стимулира кръвообращението и доставката на кислород и хранителни вещества до кожата.

Създаването на добри ежедневни навици – включително изборът на качествена вода – е ключът към здравата, чиста и сияйна кожа. Никога не е късно да започнем да се грижим по-добре за нея, а кожата винаги знае как да ни се отблагодари за последователността и вниманието, които ѝ даваме.