Лекарският съюз: Промените за частните болници се правят прибързано

Български лекарски съюз изразява сериозно притеснение от намерението промените в Закона за обществените поръчки, засягащи статута на частните болници, да бъдат разгледани на второ четене в последния момент и без необходимия експертен и обществен дебат. Това съобщават в своя позиция от БЛС.

Активирането им в настоящия момент създава усещане за прибързаност и за законодателство „в 12 без 5", което не отчита дългосрочните последици за здравната система и пациентите.

Мотивът, че частните болници разходват обществен ресурс, не може да бъде основание за селективен подход, при който лекарствата, които ползват голяма част от парите за здраве са изключени и за тях не се предлага подобна промяна. Това поражда основателни въпроси за наличие на двоен стандарт и фокусиране на регулацията единствено върху частните лечебни заведения.

Нещо повече: създава се впечатление за целенасочени атаки срещу частните болници, въпреки че те са неразделна част от системата и са подложени на същия контрол, както и всички останали лечебни заведения, сключили договор с НЗОК. Напомняме, че в частните лечебни заведения работят около 40% от лекарите и специалистите по здравни грижи у нас и се лекува голяма част от българското общество.

Като аргумент за предложената промяна се посочва риск от санкции от страна на Европейската комисия. Към настоящия момент Комисията е обявила само намерението си да предявяви иск пред Съда на Европейския съюз. България има обективен и реален шанс да спечели това дело. При висящо съдебно производство промени в законодателството не са препоръчителни, защото Съдът е последният арбитър в този спор.

Съгласно Директива 2014/24/ЕС „публичноправна организация" е тази, която едновременно е създадена да задоволява нужди от общ интерес без търговски характер, има правосубектност и се финансира или контролира в преобладаваща степен от публични органи. Частните болници в България не отговарят на тези критерии и поради това не следва автоматично да бъдат приравнявани на публичноправни организации, нито държавата да бъде считана за неизпълняваща европейското право на това основание.

Нещо повече: с решение от декември 2024 г. по дело C-550/23 Съдът на Европейския съюз потвърждава досегашния подход към дефиницията за „публичноправна организация" и подчертава правото на България да адаптира законодателството си спрямо националните особености и нужди.

Затова: Български лекарски съюз настоява законодателните промени в здравеопазването да се основават на правна яснота, равнопоставеност и реална оценка на въздействието, а не на политическа спешност и избирателен подход, които задълбочават напрежението в системата и не водят до по-добра грижа за пациентите.