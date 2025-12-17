Медици от варненската МБАЛ „Света Анна” спасиха трима пациенти в клинична смърт

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Трима души, докарани в състояние на клинична смърт, бяха върнати към живота благодарение на бързите действия на спешните медици в МБАЛ „Света Анна – Варна" и навременното им пренасочване към специалисти по инвазивна кардиология.

Трите случая са от последните два месеца.

Спасените са 56-годишна жена и двама мъже – на 63 г и на 46 г., съобщават от пресслужбата на болницата.

Жената получава нарушение на сърдечната дейност, колабира и е вкарана незабавно в Противошоковата зала на МБАЛ „Света Анна – Варна" в състояние на клинична смърт.

Там битката за живота и започват д-р Юлиян Начев и реаниматорът д-р Теодора Попова.

След повече от 15 минути реанимационни действия, пациентката възстановява жизнените си функции и е поета от инвазивни кардиолози, тъй като се оказва, че причина за състоянието и е запушена лява коронарна артерия.

На 63-годишен мъж му прилошава, докато кара колело. Негови близки го водят в болницата и успешната реанимация прави възможно превеждането му за лечение в специализирано лечебно заведение.

Последният случай е от преди няколко дни, когато в Противошокова зала от брат си е докаран 46-годишен мъж в състояние на клинична смърт в резултат на получен инфаркт.

След 8 електрошока и продължителни животоспасяващи действия от страна на медиците, той възстановява сърдечен ритъм и влиза в съзнание, след което е преведен за лечение в специализирано лечебно заведение.