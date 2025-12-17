ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ПП-ДБ не са разпореждали това безобразие

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/zdrave/article/21930848 www.24chasa.bg

Медици от варненската МБАЛ „Света Анна” спасиха трима пациенти в клинична смърт

Надежда Алексиева

[email protected]

5852
Снимката е илюстративна/ Pixabay.

Трима души, докарани в състояние на клинична смърт, бяха върнати към живота благодарение на бързите действия на спешните медици в МБАЛ „Света Анна – Варна" и навременното им пренасочване към специалисти по инвазивна кардиология.

Трите случая са от последните два месеца.

Спасените са 56-годишна жена и двама мъже – на 63 г и на 46 г., съобщават от пресслужбата на болницата.

Жената получава нарушение на сърдечната дейност, колабира и е вкарана незабавно в Противошоковата зала на МБАЛ „Света Анна – Варна" в състояние на клинична смърт.

Там битката за живота и започват д-р Юлиян Начев и реаниматорът д-р Теодора Попова.

След повече от 15 минути реанимационни действия, пациентката възстановява жизнените си функции и е поета от инвазивни кардиолози, тъй като се оказва, че причина за състоянието и е запушена лява коронарна артерия.

На 63-годишен мъж му прилошава, докато кара колело. Негови близки го водят в болницата и успешната реанимация прави възможно превеждането му за лечение в специализирано лечебно заведение.

Последният случай е от преди няколко дни, когато в Противошокова зала от брат си е докаран 46-годишен мъж в състояние на клинична смърт в резултат на получен инфаркт.

След 8 електрошока и продължителни животоспасяващи действия от страна на медиците, той възстановява сърдечен ритъм и влиза в съзнание, след което е преведен за лечение в специализирано лечебно заведение.

Още здравни новини вижте тук
Снимката е илюстративна/ Pixabay.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Здравни новини

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание