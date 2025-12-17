ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ПП-ДБ не са разпореждали това безобразие

Петко Стефановски: Рамкови договори с лекарския и със зъболекарския съюз вероятно няма да има

Петко Стефановски

Рамкови договори с лекарския и със зъболекарския съюз вероятно няма да има, защото няма да имаме бюджет. Това каза пред журналисти управителят на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) доц. Петко Стефановски след заседание на Надзорния съвет на НЗОК. Силно сме притеснени от това, тъй като в новия бюджет бяхме заложили нови неща, постигнати в преговорите с лекарския и със зъболекарския съюз, допълни той. Сега не можем да договорим нищо ново, остават в сила старият национален рамков договор, със същите параметри, същите дейности и на същите цени.

Поради липса на бюджет предвидената електронна здравна карта няма да има, а това беше добро за пациентите и за здравната каса, като начин за достъп на лекарите до електронното досие на пациентите, каза още той, цитиран от БТА. 

Петко Стефановски

