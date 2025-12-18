Личен лекар: Едва ли до средата на януари ще има сериозна грипна вълна

Все още е рано в сезона за развитието на сериозни респираторни инфекции. През последните две седмици забелязваме увеличаването на заболелите от респираторни вируси, но в никакъв случай все още не са с картината на грипна инфекция. Това каза общопрактикуващият лекар д-р Николай Колев по Нова тв.

"Към момента може да бъдем спокойни. Едва ли до средата на януари ще има сериозна грипна вълна. Такива са нашите очаквания и това получаваме като данни", обясни още д-р Колев.

По думите му в момента обаче има повишена заболеваемост в страните от Западна Европа и поради многото пътувания по празниците, има вероятност да бъде пренесено тук. "В България вече има изолирани случаи от грипни вируси. Те са все още не много на брой, около 10%, но в най-близко бъдеще и този брой ще скочи", каза д-р Колев.

По празниците той съветва да се проветряват помещенията често. Болните да носят маски.