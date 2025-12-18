ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нови стажантски групи по клинична психология от януари

Поради високия интерес откриваме допълнителна следобедна група.

Съвременната клинична психология, психология на здравето и клинично-социалната практика са в основата на качествената грижа за психичното и физическото благополучие.

УМБАЛ „Лозенец“ и Центърът за психологична помощ разширяват стажантската програма по клинична психология! Ако искате да надградите знанията си, да се докоснете до реална клинична практика и да се развивате до утвърдени специалисти – това е вашият шанс. Нашите стажове обединяват теория и практика, като предоставят директен достъп до болнични процеси, интердисциплинарни екипи и реална работа с пациенти.

Към момента стажантската програма работи с две групи – в сряда и петък. Поради засиления интерес обявяваме допълнителна трета група в понеделник следобед, която да осигури по-голяма гъвкавост и достъпност за желаещите.

Нова следобедна група – по-гъвкаво време, повече възможности

Всеки понеделник, 14:00 – 16:30 ч.

Стажовете са подходящи за:

  • клинични психолози и психолози на здравето
  • социални работници и специалисти в клиничната и социалната работа
  • психотерапевти и лекари
  • всички, които искат да се развиват в областта на психичното здраве

Какво ще получите:

  • Работа в реална болнична среда
  • Практически и теоретични модули
  • Клинична супервизия
  • Дискусиони панели
  • Срещи и презентации с медици и медицински специалисти

Начални дати на новите групи:

  • 30 януари 2026 г.
  • 17 април 2026 г.

Кандидатстване: Изпратете кратко мотивационно писмо и актуална автобиография на: [email protected]

Краен срок: 30 декември 2025 г.

За повече информация: тел. за контакт: 02 960 73 47 (делнични дни, 10:00–15:00 ч.) или на www.psycholog.bg

