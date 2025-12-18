Поради високия интерес откриваме допълнителна следобедна група.
Съвременната клинична психология, психология на здравето и клинично-социалната практика са в основата на качествената грижа за психичното и физическото благополучие.
УМБАЛ „Лозенец“ и Центърът за психологична помощ разширяват стажантската програма по клинична психология! Ако искате да надградите знанията си, да се докоснете до реална клинична практика и да се развивате до утвърдени специалисти – това е вашият шанс. Нашите стажове обединяват теория и практика, като предоставят директен достъп до болнични процеси, интердисциплинарни екипи и реална работа с пациенти.
Към момента стажантската програма работи с две групи – в сряда и петък. Поради засиления интерес обявяваме допълнителна трета група в понеделник следобед, която да осигури по-голяма гъвкавост и достъпност за желаещите.
Нова следобедна група – по-гъвкаво време, повече възможности
Всеки понеделник, 14:00 – 16:30 ч.
Стажовете са подходящи за:
- клинични психолози и психолози на здравето
- социални работници и специалисти в клиничната и социалната работа
- психотерапевти и лекари
- всички, които искат да се развиват в областта на психичното здраве
Какво ще получите:
- Работа в реална болнична среда
- Практически и теоретични модули
- Клинична супервизия
- Дискусиони панели
- Срещи и презентации с медици и медицински специалисти
Начални дати на новите групи:
- 30 януари 2026 г.
- 17 април 2026 г.
Кандидатстване: Изпратете кратко мотивационно писмо и актуална автобиография на: [email protected]
Краен срок: 30 декември 2025 г.
За повече информация: тел. за контакт: 02 960 73 47 (делнични дни, 10:00–15:00 ч.) или на www.psycholog.bg