Булгар Биотик получи престижното отличие „Най-добър български бранд за пробиотици“ на церемонията BGolden Awards 2025. Това признание е не само огромна чест за екипа им, но и потвърждение за доверието, което клиентите им оказват всеки ден.

Какво представляват наградите BGolden Awards?

BGolden Awards 2025 е първото издание на нова и амбициозна платформа за признание, създадена от две от най-авторитетните издания в България – списание EVA и списание GRAZIA. Наградите отличават най-изявените български брандове в сферите на красотата, уелнеса и съвременния начин на живот – марки, които успешно съчетават смелост, визия и естетика с ясно заявен подпис Made in Bulgaria.

Защо избраха Булгар Биотик?

В категорията „Хранителни добавки“ бяха отличени няколко изключителни български марки, които задават нови стандарти в грижата за здравето. Булгар Биотик получи наградата за „Най-добър български бранд за пробиотици“ – признание, което е резултат от години упорит труд и неуморен стремеж да предлагаме продукти с най-високо качество.

От самото си създаване брандът залага на уникалния бактериален щам Lactobacillus bulgaricus – истински символ на българската пробиотична традиция, открит именно в нашите земи преди повече от век. Този щам е в основата на техните формули, усъвършенствани с модерна наука и съвременни технологии. Мисията им е ясна: да превърнат грижата за микробиома в естествена и приятна част от модерния начин на живот, с продукти, които работят в пълен синхрон с тялото.

Журито на BGolden Awards отбеляза именно тези качества на нашия бранд – безкомпромисния фокус върху качеството на суровините, високата ефективност на продуктите, пълната прозрачност в комуникацията и съвременния, елегантен дизайн. Продуктите ни са създадени специално за динамичния, информиран потребител, който търси ежедневни практики, носещи истински баланс отвътре навън.

Пробиотична грижа за цялото семейство

Булгар Биотик не е просто търговска марка – това е цялостна философия за здравословен и балансиран живот. Всеки продукт е внимателно разработен с мисъл за различните потребности на семейството – от грижата за най-малките членове до подкрепата за възрастните. Вярват дълбоко, че грижата за чревното здраве е фундаментална основа на цялостното благополучие, и затова се стреми да я направим достъпна, лесно разбираема и приятна за всеки.

От внимателния подбор на суровините до последния детайл в опаковката – всяко решение, което се взима, е с мисъл за вас и вашето здраве. Защото заслужавате продукти, които не само изпълняват предназначението си, но и говорят на езика на съвременния живот – съчетавайки стил, доказана ефективност и автентичност.

Знак за качество и доверие

Отличието BGolden Awards е нещо повече от поредна награда – то е знак за безкомпромисно качество, естетика и устойчиво лидерство. За бранда това признание означава, че пътят, който са избрали, е правилният. Означава, че техният ангажимент към българското научно наследство и иновациите в сферата на пробиотиците намира своята оценка не само сред потребителите, но и сред професионалната общност.

Вярват, че бъдещето на здравословния начин на живот минава през грижата за микробиома. И са горди, че могат да бъдат част от това бъдеще – с продукти, вдъхновени от вековната българска традиция и усъвършенствани със съвременна наука.

“Благодарим ви от сърце!

Тази награда е преди всичко ваша – на всички вас, които ни се доверявате и избирате Bulgarbiotic.bg за своето ежедневие. Благодарим ви искрено, че вярвате в българското качество и ни подкрепяте по пътя към една по-здравословна България. Вашето доверие е най-голямата ни мотивация да продължим напред.

Обещаваме да продължим да се развиваме, да въвеждаме иновации и да предлагаме продукти, на които можете да разчитате безусловно. Защото за нас здравето е истинска мисия и призвание.”