В модерния свят, модерния човек търси натурални решения за себе си и близките си. Безопасност, ефективност, без странични действие са трите опорни точки когато трябва да се вземе решение за продуктите, които ще използва.

Все повече родители търсят натурални решения, когато става дума за здравето на децата им. Приматукс линията е създадена изцяло на основата на 100% натурални, стандартизирани растителни екстракти.

Все по-често хората избират билкови продукти. Според Вас на какво се дължи това? Кои са предимствата на тези продукти за решение при различни здравословни проблеми?

Ще започна с това, че хората търсят натурални решения и безопасност. Билките са част от нашата народна медицина и имаме традиции в тяхното приложение при различни заболявания и неразположения. Търсещият решения човек все повече се доверява на продукти с естествен произход, защото вярва, че щадят организма и няма странични действия. Билковите формули действат ефикасно, без нежелани реакции, което ги прави подходящи за продължителна употреба или профилактика, съобразено с индивидуалното състояние и професионална препоръка.

Тенденцията в последните години е към природно ориентиран и здравословен начин на живот.

Поколението на съвременните майки обръща голямо внимание на етикетите – те търсят продукти без захар, без изкуствени оцветители и аромати. Навлизаме в ера, в която все повече се гледат етикетите и състава на продуктите като се предпочитат естествени и природни съставки. Лечебните растения са част от цялостната философия за природосъобразен начин на живот.

А от научна гледна точка – защо според вас е полезно да използваме билки?

Много лечебни растения съдържат активни вещества като флавоноиди, етерични масла и полифеноли, които имат доказано противовъзпалително и успокояващо действие. В съвременната медицина, фитотерапията е признат метод с клинично потвърдена ефективност. Предимството на серията билкови продукти ПРИМАТУКС е в това, че се използват стандартизирани растителни екстракти, което означава, че всяка доза съдържа точно определено количество активни съставки, което гарантира предвидим и надежден терапевтичен ефект.

Защо препоръчвате серията ПРИМАТУКС пастили и желирани мечета? Кои са предимствата им?

Защото ПРИМАТУКС съчетава три ключови предимства: натурален състав, благоприятен профил на безопасност и удобство при прием. Линията е изцяло на билкова основа, действа локално и бързо облекчава сухота, раздразнение и дискомфорт в гърлото. Различните форми са подходящи за възрастни и деца над три години.

ПРИМАТУКС съдържа стандартизирани екстракти от 7 лечебни растения, комбинирани така, че да действат синергично. Те успокояват раздразнената лигавица, облекчават сухотата и подкрепят нормалното дишане. Продуктите са подходящи при пресипналост, сухота или дразнене на гърлото от въздействие на климатик, сух въздух, замърсена среда или сезонно обусловени дразнители.

Когато билките са стандартизирани, извлечени чрез модерна технология и комбинирани правилно — резултатът е стабилен, предвидим и без странични ефекти. Затова фармацевтите го препоръчваме. Защото знаем какъв е състава и какво е фармакологичното му действие.

Билковите пастили и желирани мечета могат да се комбинират с други лекарствени терапии, ако това е необходимо.

Поради своя природен състав, те са отличен избор за хора, които предпочитат натурална грижа и продукти, които спокойно могат да се комбинират с лекарствени терапии, ако е необходимо.

Ще ни разкажете ли повече за състава на продуктите от серията ПРИМАТУКС?

Приматукс желирани мечета, пастили исиропса създадени на основата на акациев мед, нектар от цветовете на кокос (в пастилите) и 7 растителни екстракта: Иглика, Бял слез (ружа), Теснолистен живовляк, Сладък корен, Джинджифил, Исоп, Биволски трън (Ветрогон), които подпомагат нормалните функции на дихателните пътища.

Активните съставки от лечебните растения се извличат чрез специализиран метод на мека екстракция с хидроалкохолен разтвор, последван от многократно филтриране, изпаряване и концентрация във вакуум. Така се получават екстракти без алкохол, без консерванти и с максимално запазени биологично активни вещества — флавоноиди, полифеноли, смоли, летливи масла. Тази технология гарантира висока чистота, стабилност и пълноценен природен профил на всяка формула.

Фитокомплексите са идеални за хора, ориентирани към здравословен живот, за родители, които искат естествен и натурален продукт за техните деца и за всички, които предпочитат чист билков състав.

Какви са впечатленията и отзивите от потребителите?

Отзивите са изключително позитивни. Всеки който е опитал пастилите и желираните мечета намира „причина“ да ги използва често.

Майките споделят, че желираните мечета Приматукс се приемат с усмивка, без уговорки и без драма от децата им. Чист състав, вкус на ягода и действие, което веднага се усеща. Когато това се комбинира в едно, ежедневната профилактика става лесна, а спокойствието за родителите – двойно повече.

Родителите често коментират, че пастилите и желираните мечета с вкус на ягода са се превърнали в предпочитани продукти, които децата много харесват. Те едновременно облекчава сухотата и раздразнението в гърлото. Някои го наричат любимо „здравословно лакомство“. Потребителите оценяват, че продуктите са вкусни и лесни за прием.

Прави впечатление също, че хората, работещи в офиси и климатизирани пространства, често ги взимат и споделят, че са им „идеални“ за поддържане на комфорта на гърлото, при сухота и дразнене от сухия въздух в офиса.

Възрастните също ги предпочитат, защото обикновено търсят „нещо билково“, което може да се комбинира с лекарствата им, без притеснение.

Със своите 100% естествени съставки, стандартизирани билкови екстракти и удобни форми за прием, продуктите ПРИМАТУКС – билковите пастили и желирани мечета осигуряват ефективно облекчение за хора от всички възрасти — от най-малките до възрастните.

Те са естественият избор за семейства, които ценят природната грижа и вярват в силата на билките.