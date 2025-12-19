Отворени врати в НЗОК: Няма трудни въпроси, решенията за здраве винаги са в полза на пациента

Здравната каса посрещна ученици и студенти - и през 2026 г. експертите на институцията ще залагат на живия контакт, за научат хората правата си на здравноосигурени

Над 3 000 000 са гледанията в социалните мрежи на материалите на "НЗОК за теб" от началото на кампанията

Как се управлява здравната каса? Защо профилактичните прегледи включват точно тези изследвания, как се осъществява контролът на болниците? Защо е толкова важно да сме здравноосигурени?... Това са само част от въпросите, които учениците от НПМГ и студенти от УНСС зададоха при посещението си в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) в деня на отворените врати.

Пръв на бюрото за най-важни решения седна четвъртокурсничката по "Публична администрация" в УНСС Габриела Евтимова. 22-годишната студентка попита управителя на НЗОК доц. Петко Стефановски как гарантира, че парите за здраве се разпределят справедливо.

Подуправителят на НЗОК проф. Момчил Мавров поздравява младежите от НПМГ и УНСС, посетили здравната каса в деня на отворените врати.

"Това са парите на здравноосигурените български граждани. Усилията ни са насочени към разходването на средствата като добри стопани и да подобрим здравето на хората", каза доц. Стефановски.

Как и какви решения взима Надзорният съвет, пък се поинтересуваха студентите, когато влязоха в заседателната зала на институцията – мястото, където се провеждат срещите с лекарския и зъболекарския съюз за изготвяне на националните рамкови договори и където институцията се среща с медиите.

Проф. Момчил Мавров, подуправител на НЗОК: "Накратко казано: Надзорният съвет взима най-важните решения. Това са решенията с най-голямо значение и с най-широко отражение върху здравноосигурителната система и здравноосигурените лица. Това са онези решения, при обсъждането на които трябва да вземат участие и други институции като Министерството на здравеопазването, Министерството на финансите, Националната агенция по приходите, синдикатите и работодателските организации и разбира се - национално представените пациентски организации, които имат представители в Надзорния съвет. Понякога спорим много, понякога по-малко, но винаги решенията са в полза на пациента...".

Една от най-горещите точки в НЗОК – така младежите нарекоха дирекцията, където се взимат решения за лечение на деца в чужбина - тук всеки казус е с приоритет.

Защото НЗОК има огромната отговорност да предостави още един шанс, когато възможностите за лечение в България са изчерпани. Или когато в чужбина се предлагат методи на лечение, които у нас липсват. Студентите разбраха, че тук започва процесът по организация на транспортирането на децата със санитарен транспорт в чужбина (излитането на военновъздушния "Спартан"), а това предполага спешно съгласуване между институциите и бързи решения независимо от деня и часа.

Д-р Галя Йорданова, директор на дирекция "Лечение в България и чужбина и трансгранично здравно обслужване" в НЗОК: "Сроковете за одобряване са тези, предоставени в плана за лечение и датата за прием на децата от чуждото лечебно заведение, а не административните такива, заложени в нормативните актове".

Обиколката продължи в правната дирекция на Здравната каса. Това е ключово звено, което гарантира, че всички действия и договори на НЗОК са в съответствие с българското законодателство.

Четвъртокурсничката по “Публична администрация” в УНСС Габриела Евтимова

Мария Василева – директор дирекция "Правна", НЗОК: "Основната цел на нашата дирекция е да осигурява законосъобразността на дейността на институцията и да предоставя правна експертиза. Колегите представляват НЗОК по различни дела и спорове. Участваме и в изготвянето и съгласуването на проекти на вътрешни административни актове, правилници и други документи".

Младежите се запознаха и с експертите от дирекция "Информационни технологии и системи за здравноосигурителни плащания" (ИТСЗОП) – структура с ключова роля в подготовката и успешното преминаване на НЗОК към еврото. Именно те управляват бизнес процесите на институцията чрез прилагането на съвременни технологични решения.

Пред участниците бяха представени пътят, който НЗОК е извървяла в технологично отношение, и напредъкът, постигнат в непрекъснатото осигуряване и поддържане на модерни, надеждни, качествени и напълно функционални програмни и технически средства.

На проведения състезателен уъркшоп младежите демонстрираха завидни знания и умения в практическото прилагане на ИТ технологиите.

Ученици от НПМГ и студенти от УНСС на гости на здравната каса.

Гергана Ненчовска, директор на дирекция "Информационни технологии и системи за здравноосигурителни плащания", НЗОК: "Технологиите улесняват живота и подобряват качеството му. Да ги отричаме или да не се възползваме от тях, би означавало да изоставаме от бързо развиващия се свят. Технологиите променят начина, по който мислим и действаме, и не бива да губим умението да ги управляваме".

За финал на посещението си студентите избраха да видят пресцентъра на НЗОК – мястото, където всеки ден десетки журналисти задават въпроси.

Александра Георгиева – директор дирекция "Връзки с обществеността и протокол", НЗОК: "Няма значение нито кой ден е, нито колко е часът. Въпросите за здраве са най-важните и ние сме длъжни да отговорим. Няма трудни въпроси, защото отговорите за здраве винаги трябва да са с положителен знак за пациента".

Тук е и мястото, където се раждат и осъществяват идеите за информационната кампания "НЗОК за теб". В пресцентъра младите хора разбраха, че здравната каса е институция, която прави всичко възможно да се доближи до тях, за да им покаже какви са правата им на здравноосигурени. И съвсем очаквано най-голям интерес към работата на пиарите предизвикаха гледанията в социалните мрежи на НЗОК – над 3 000 000 от началото на кампанията. Гостите изгледаха с удоволствие информационните видеа с участието на Васил Василев – Зуека, Филип Буков, Алекс Богданска и още десетки български звезди.

Младежите научиха, че като част от "НЗОК за теб" здравната каса от септември провежда информационни срещи в домове за възрастни хора, където експерти от институцията обясняват здравноосигурителните права им права, а представител на информационно обслужване им помага да се сдобият със здравното си досие в телефона.

В кампанията участват и районните каси. В много от градовете кампанията се разшири и представителите на здравната каса организират срещи в младежки домове, пенсионерски клубове, в сградите на общините и читалищата. Със здравноосигурителните си права на място се запознават и ученици от столични училища, както и студенти от няколко висши учебни заведения.

Младежите научиха, че и през цялата 2026 година експертите на институцията отново ще залагат на живия контакт. Срещите по места ще се увеличават, защото всеки здравноосигурен трябва да е наясно с правата си и да възприема грижата за собственото си здраве като лична отговорност. А НЗОК ще продължи да осигурява всички възможности и за профилактика, и за лечение, и да гарантира спокойствие през целия път.

Защото мисията на институцията е отговорно и стабилно да гарантира здравето на всеки свой потребител.