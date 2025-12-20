Коледа и Нова година – най-смъртоносни дни за инфаркти

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Синдромът на празничното сърце се наблюдава често, когато приемът на алкохол рязко се увеличава

Стресът, преяждането и студът засилват проблемите

Коледа и Нова година са любими дни на радост, празненства и удоволствие. Но зад тях се крие тревожна тенденция: проучванията показват, че сърдечните инциденти - особено инфарктите, достигат пик на Коледа, в деня след Коледа и на Нова година.

25 декември е денят от годината с най-голям брой сърдечни инциденти, показват данните на Американската сърдечна асоциация.

За България официални данни няма, но кардиолози си спомнят, че по празниците болниците винаги се пълнят. Разказват, че

инфарктите и инсултите нарастват през последните две седмици на декември

“Празниците са най-лошото време от годината за здравето на сърцето”, казва д-р Марк Айзенберг, клиничен кардиолог и доцент по медицина в Медицинския център на Колумбийския университет в Ню Йорк. - “Много сол, много умора, много алкохол, който може да ви наруши сърдечния ритъм и да повиши кръвното ви налягане. Това е “синдромът на празничното сърце” и кардиолозите призовават хората да бъдат особено внимателни за здравето на сърцето през декември. Рискът от инфаркт достига пик в навечерието на Коледа и след това на Нова година, установи и проучване след анализ на 16 г. хоспитализации във Великобритания.

Във видеоклип в Instagram, публикуван на 8 декември, д-р Джереми Лондон, сертифициран кардиохирург с над 25 г. опит разказва: “Всяка година като по часовник наблюдаваме скок в инфарктите около Коледа и Нова година. Всъщност Бъдни вечер е денят с най-висок риск в годината. Пием твърде много, ядем твърде много и сме склонни да се движим по-малко по време на празниците.”

Американската сърдечна асоциация обобщава факторите, които са причина за зловещо развитие на празненствата.

Стрес: Празничният сезон носи вълна от стрес -

от финансов натиск до социални задължения и натоварени графици

- тези фактори може тихомълком да повишат риска от инфаркти. Те изстрелват нагоре нивата на хормони на стреса като кортизол, оттам се покачват кръвното налягане и сърдечната честота, оказвайки допълнително натоварване върху сърцето.

Преяждане: Празничните ястия често са с високо съдържание на сол, захар и мазнини, което повишават холестерола и кръвното налягане. Преяждането - особено тежките ястия, натоварват сърцето, особено при хора със съществуващи сърдечни заболявания.

Консумация на алкохол: Повишеният прием на алкохол по време на празненства може да доведе до дехидратация, да наруши сърдечния ритъм и да предизвика състояние, известно като “синдром на празничното сърце”.

Синдромът на празничното сърце е термин, използван за описание на нередовен сърдечен ритъм (най-често предсърдно мъждене). Идентифицирано за първи път през 1978 г., състоянието често се наблюдава по време на празници и празнични събития, когато приемът на алкохол се увеличава рязко.

Алкохолът нарушава електрическите сигнали на сърцето, причинявайки неравномерен сърдечен ритъм

Дехидратацията, електролитният дисбаланс и повишените нива на адреналин от стрес или вълнение могат да влошат проблема. Въпреки че синдромът на празничното сърце обикновено отшумява след отстраняване на основните причини, симптоми като сърцебиене, замаяност, задух и дискомфорт в гърдите са сигнал, че трябва да посетите спешното отделение.

Студено време: В много региони празниците съвпадат с по-ниски температури. Студеното време кара кръвоносните съдове да се свиват, което повишава кръвното налягане и кара сърцето да работи по-усилено.

Забавена медицинска помощ: Много хора пренебрегват симптомите на сърдечен удар по време на празниците, приписвайки ги на стрес или преяждане. Отложената лекарска помощ може да доведе до по-лоши последици от прекъсната празнична нощ.

Кардиолозите по света препоръчват 4 елементарни действия, които могат да ограничат проблемите със сърцето по празниците

Практикувайте умереност. Ограничете консумацията на алкохол и се наслаждавайте на богати храни пестеливо. Балансирайте празничните лакомства с по-здравословни варианти. Не се тъпчете с лакомства - опитвайте ги.

Останете активни: Включете леки физически дейности като ходене, за да компенсирате тежките хранения и да намалите стреса. Лека разходка около блока след хранене е добро решение.

Управление на стреса: Правете си почивки, избягвайте тежките спорове и скандали с близките, които съпътстват по-дългите празнични дни

Облечете се топло: В по-студен климат се облечете топло, за да намалите натоварването на сърцето си, причинено от ниските температури.

Признаци на сърдечни проблеми или инсулт

Някои хора бъркат симптомите на инфаркт с лошо храносмилане или преяждане, но ето класическите предупредителни знаци.