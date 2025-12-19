Безпрецедентна операция на тумор: хирурзи стигнаха до гръбнака през очната кухина

Екип на Медицинския център на Мерилендския университет премести с още крачка границите на медицината

В свят, в който границите на медицината постоянно се преместват напред, неврохирурзи от Медицинския център на Мерилендския университет, САЩ, са направили истински научен пробив. Първата в света операция за отстраняване на рядък тумор на гръбначния стълб е осъществена... през очната кухина на пациентката. Новаторската интервенция отваря изцяло нов “хирургически коридор” към едни от най-трудните за достигане области на човешкото тяло.

В допълнение към тумора в гръбначния стълб пациентката имала и много голяма хордома, обвита около мозъчния ствол - критична структура, която контролира много жизненоважни функции. В две отделни процедури хирурзите отстранили част от тумора, като отварят черепа чрез традиционна краниотомия, а след това изваждат останалата част, като достъпват областта през носа.

Екипът, воден от неврохирурга д-р Мохамед А. М. Лабиб, е използвал подход, който самият той описва като минаване през “третата ноздра” – термин, който е въвел в свои проучвания, посветени на достъпа до недостъпни тумори на основата на черепа. В съобщение до медиите университетът разкри, че 19-годишната пациентка е страдала от хордома. Това е изключително рядък костен тумор, който се развива по протежение на гръбначния стълб. Хордома се открива приблизително при 1 на 1 милион души годишно в световен мащаб, като обикновено засяга хора между 40 и 60 години.

При младата жена туморът бил разположен около гръбначния мозък и гръбначния стълб в областта на шийните прешлени, точно под основата на черепа. Подобно местоположение е изключително рисковано за каквато и да било хирургична манипулация. Традиционният достъп откъм гърба би криел огромен риск от увреждане на гръбначния мозък и парализа.

Дори алтернативни подходи през устата или носа били твърде опасни

поради близостта на критични структури.

Д-р Лабиб в сътрудничество с други специалисти като лицево-пластичния и реконструктивен хирург д-р Калпеш Вахария се решава на безпрецедентна техника. Разработва план за трансорбитален достъп - през долната част на очната кухина и сегменти на окото. Макар трансорбиталният метод понякога да се прилага за специфично разположени тумори в мозъка или синусите,

прилагането му за достигане до гръбначния стълб е нечувано

Д-р Вахария извършва прецизен разрез през конюнктивата (прозрачната мембрана, защитаваща окото) във вътрешността на долния клепач, като същевременно важните структури в окото не са засегнати. След това отстранява долния сегмент на очната кухина и част от скулата. Напомня на изграждане на временен път за инструментите на хирурзите, заобикаляйки основните магистрали от кръвоносни съдове и нерви. Чрез този “коридор”, който екипът определя като директен път към тумора, д-р Лабиб използва фини хирургически инструменти и ендоскоп - тънка гъвкава тръбичка, снабдена с камера и източник на светлина, за да достигне до шийните прешлени. Чрез внимателно пробиване на костта на прешлените хирургът успява да достигне тумора и внимателно да го отдели от гръбначния мозък и другите жизненоважни структури.

След това д-р Вахария възстановява долната част на очната кухина с помощта на титаниева пластина и

реконструира скулата, като използва кост от бедрото на пациентката

Чрез използването на малки разрези и ендоскоп травмата е значително по-малка от традиционната “отворена” хирургия. Младата жена няма видими външни белези по лицето. Както трансорбиталната, така и процедурата през носа са проведени щадящо - чрез ендоскопски техники.

Успехът на 19-часовата операция се дължи основно на предимствата на достъпа през очната орбита. Избягва се увреждане на гръбначния мозък, както и на критични структури като евстахиевата тръба, големите кръвоносни съдове в региона (като вътрешната каротидна артерия и югуларната вена) и нервите, които контролират говора и преглъщането.

Д-р Лабиб твърди, че широкият “коридор” през очната кухина позволява пълно отстраняване на тумора, което драстично намалява риска от рецидив - повторна поява на рака.

След успешната операция и последвалата протонна лъчетерапия - стандартно продължаване на лечението след отстраняване на хордома, за да се елиминират всякакви остатъчни микроскопични клетки, младата жена се смята за клинично здрава. В интервюта тя и лекарите ѝ споделят, че е възстановила нормалния си живот. Най-оптимистичното е, че не е претърпяла

никакви неврологични дефицити - няма увреждане на говора, зрението, движенията,

което според екипа е било най-големият риск. Историята е не само доказателство за личната смелост на жената да се подложи на неизпитана до момента операция, но и за безкрайния потенциал на неврохирургичния екип.