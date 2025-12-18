ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Огнище на син език в животновъден обект край Смолян

Овце СНИМКА: Pixabay

Огнище на син език е установено в животновъден обект край Смолян, съобщиха от Областната администрация. Днес заместник-областният управител Красимир Даскалов проведе заседание на постоянната областна епизоотична комисия във връзка с констатирания положителен резултат и обявено първично възникнало огнище на болестта.

Пред БТА Красимир Даскалов посочи, че в животновъдния обект са регистрирани около 240 овце, като 20 процента от тях имат клинични данни за развиване на заболяването.

Директорът на Областна дирекция „Безопасност на храните“ (ОБДХ) - Смолян д-р Сава Бозуков и д-р Валентина Мелемова – началник отдел „Здравеопазване на животните”, уточниха, че върху животните е приложено лечение и са предприети всички необходими мерки за предотвратяване разпространението на болестта. Обектът е регистриран и стопаните ще бъдат обезщетени за икономическите загуби.

Болестта син език по преживните животни не се разпространява чрез пряк контакт, а чрез малки хвърчащи насекоми. Заболяването подлежи на лечение и заразените животни не се налага да бъдат умъртвявани, а се лекуват. Има ваксини срещу заболяването, но за всеки серотип са различни, което затруднява напълно предпазване от заразяване.  Хората не боледуват, но за стопанствата има икономически загуби, тъй като в следствие на болестта има смъртност в стадата.

От началото на годината най-много огнища в страната на син език по преживните животни са установени сред дивата природа, при изследване на проби от елени и сърни в референтни лаборатории. По тази причина специалистите от ОБДХ  обърнаха внимание на ловните дружини и горските стопанства в региона да бъдат бдителни и да сигнализират при съмнения за заразени животни в дивата природа.

