Двама мъже получиха шанс за "нови" бъбреци в УМБАЛ "Александровска".

Донорът е жена на 22 години от гр. Силистра. Бъбреците са трансплантирани на двама мъже с хронична бъбречна недостатъчност в УМБАЛ "Александровска", избрани с най-голям процент органна съвместимост с донора от общо 6 поканени за оценка от листата на чакащи. Двата екипа, експлантирали и трансплантирали бъбреците, са ръководени от доц. Пламен Димитров. Това съобщиха от пресцентъра на УМБАЛ "Александровска".

Единият реципиент е на 53 г. от гр. София, дугият е на 47 г. от гр. Дулово (обл. Силистра). И двамата провеждат хемодиализно лечение от 3 години. След интервенцията, пациентите се възстановяват в Клиниката по анестезиология и интензивно лечение на болницата. Състоянието им е стабилно, с много добри жизнени показатели и диуреза.

Екипът на УМБАЛ "Александровска" изказва искрени съболезнования на близките на починалата жена и адмирира тяхното хуманно решение да дарят органите ѝ за спасяването на други човешки животи в най-трудния за тях момент.

Това е петнадесетата бъбречна трансплантация реализирана в лечебното заведение от началото на годината – 13 от трупен и 2 от жив донор.