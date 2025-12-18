ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Частен самолет се разби в САЩ, няколко са загинали...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/zdrave/article/21940037 www.24chasa.bg

Двама мъже получиха шанс за "нови" бъбреци в УМБАЛ "Александровска"

2016
УМБАЛ "Александровска" СНИМКА: Архив

Двама мъже получиха шанс за "нови" бъбреци в УМБАЛ "Александровска".

Донорът е жена на 22 години от гр. Силистра. Бъбреците са трансплантирани на двама мъже с хронична бъбречна недостатъчност в УМБАЛ "Александровска", избрани с най-голям процент органна съвместимост с донора от общо 6 поканени за оценка от листата на чакащи. Двата екипа, експлантирали и трансплантирали бъбреците, са ръководени от доц. Пламен Димитров. Това съобщиха от пресцентъра на УМБАЛ "Александровска". 

Единият реципиент е на 53 г. от гр. София, дугият е на 47 г. от гр. Дулово (обл. Силистра). И двамата провеждат хемодиализно лечение от 3 години. След интервенцията, пациентите се възстановяват в Клиниката по анестезиология и интензивно лечение на болницата. Състоянието им е стабилно, с много добри жизнени показатели и диуреза.

Екипът на УМБАЛ "Александровска" изказва искрени съболезнования на близките на починалата жена и адмирира тяхното хуманно решение да дарят органите ѝ за спасяването на други човешки животи в най-трудния за тях момент.

Това е петнадесетата бъбречна трансплантация реализирана в лечебното заведение от началото на годината – 13 от трупен и 2 от жив донор.

Още здравни новини вижте тук
УМБАЛ "Александровска" СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Здравни новини

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Отговори за еврото: Как кметът ще помага да сменим валутата