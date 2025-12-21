Коледните подправки укротяват кръвната захар и газовете от преяждане

Канелата, джинджифилът и индийското орехче от векове се ползват за преодоляване на различни здравословни проблеми

Независимо как подготвяте празниците в края на годината, храната вероятно е в центъра на вашите зимни тържества. А трио от подправки – канела, индийско орехче и джинджифил – присъстват в много ястия и напитки и са неотменна част от ароматния профил, който свързваме с празничния сезон.

Все повече специалисти по хранене опитват да открият как тези подправки, отглеждани в тропиците, са се свързали толкова тясно със зимните празници в Северното полукълбо.

Какво прави една подправка "топла"?

Канела, джинджифил и индийско орехче са широко описвани като "топли" подправки, което вероятно има по-малко общо с произхода им и повече с това как влияят на телата ни.

По същия начин, по който ментата може "да има вкус на студ" поради съдържанието на ментол, топлият вкус на канелата се дължи на съединение, наречено цинамалдехид, което придава на подправката отличителния вкус и мирис.

Това химично вещество заблуждава нервната ни система, когато я ядем, като задейства същия път, който възприема топлината, подобно на това как капсаицинът в лютите чушки предизвиква чувство на болка.

Цинамалдехидът помага за понижаване на нивата на кръвната захар, така че консумацията на чай с канела след обилна коледна вечеря може да помогне за предотвратяване на скока на кръвната захар. Канелата се използва от хиляди години в традиционната медицина в цяла Азия заради антибактериалните си свойства и като

помощно средство за храносмилането

Канелата е добър източник на манган, фибри, желязо, калций. Половин чаена лъжичка канела на ден намалява нивото на холестерола, а смесването на една чаена лъжичка канела с една супена лъжица мед носи облекчение при артрит.

Първото пътуване на Христофор Колумб на запад през Атлантика е имало за цел да намери директен път до Азия, за да закупи канела и други подправки директно там, където са били отглеждани. Всъщност търговията с подправки може да се разглежда като микрокосмос на историята на глобализацията с всички свързани с нея ползи и вреди.

Джинджифилът и индийското орехче не заблуждават нервната ни система, че ни затоплят, но и двете съдържат множество съединения, които подпомагат храносмилането и могат да предпазват от вирусни и бактериални инфекции.

Джинджифилът е отлично средство против гадене, благодарение на съединение, наречено гингерол, което увеличава чревната подвижност. Това означава, че храната не се задържа дълго в червата, което намалява производството на газове и ни предпазва от подуване на корема и гадене.

Джинджифилът е използван за първи път за хранителни цели през Средновековието за подобряване на вкуса на консервирани меса, които са се консумирали главно през зимните месеци около празниците. За разлика от повечето подправки той може да се използва в много форми – пресен, сушен и смлян, захаросан или маринован.

Всяка версия предлага различно ниво на характерната за джинджифила остра хапка.

Джинджифилът е добре известен като подправка в кулинариятa, която се използва от векове за отстраняване на много здравословни проблеми.

Присъства в редица рецепти, тъй като притежава пречистващ ефект и подпомага процеса на изгаряне на мазнини и отслабване. Джинджифилът оказва диуретичен ефект, който стимулира извеждането на задържаните течности и предпазва от възпаления. Заради високото съдържание на антиоксиданти индийското орехче предпазва органите от окислително увреждане и сърдечни проблеми.

Подобно на канелата, индийското орехче е друг антидиабетик. Доказано е, че едновременно намалява нивата на кръвната захар и повишава серумния инсулин. Инсулинът помага за регулирането на начина, по който захарите се съхраняват в телата ни, като премества глюкозата от кръвния поток в клетките, откъдето може да бъде използвана по-късно, когато се нуждаем от енергиен тласък.

Индийското орехче е идеална подправка за различни фрикасета, пастети, супи, ястия от мляно месо, сосове, зеленчукови ястия. Заради високото съдържание на антиоксиданти то предпазва органите от окислително увреждане и сърдечни проблеми.

Миристицинът, който се съдържа в него, подпомага мозъчната функция и може да е от полза при когнитивен спад, тревожност и стрес. В народната медицина

се използва за по-добър сън добавено вечер към топло мляко

Съдържанието на фибри и газогонният ефект подпомагат храносмилането и облекчават колики и други проблеми със стомаха.