Как да се спасим от “прегряване” по празниците

Не харчете, не яжте и не пийте повече от това, което може да си позволите, съветват експерти

Коледните и новогодишните празници са време за разпускане и положителни емоции, но мнозина знаят, че невинаги се случва така. Особено през последните години, когато цените непрекъснато растат и разходите се увеличават, някои хора започват да гледат на тях като на натоварване. Иска им се да избягат на самотен остров и да се върнат през януари, когато всичко пак ще е нормално.

Въпреки това не го правят, а стоически посрещат всички предизвикателства. В резултат, вместо да са отпочинали и заредени с енергия за новата година, се чувстват като изцеден лимон и често се разболяват. Някои експерти наричат случващото се празнично прегряване и съветват чувстващите се под натиск да бъдат искрени с близките си през какво преминават. Да не се нагърбват със задачи и организиране на тържества само защото години наред са го правили, ако усещат, че това разбива нервната им система, а и банковата им сметка.

“Ако наистина се борите с парите и нямате нищо заделено за Коледа, тогава наистина спрете рязко. Вижте се със семейството си спокойно. Поговорете за живота, гледайте телевизия, но не харчете за това. Коледа е само един ден. Много по-важно е да посрещнете новата година по-малко стресирани и щастливи”, съветва известният английски експерт по лични финанси Мартин Люис. Той препоръчва да се сключи пакт за ненужни подаръци или пък да се въведе лимит от 5-10 паунда (15-25 лева) за купуването на такива. След което да се организира томбола или игра “таен Дядо Коледа” за случайното им разпределяне. Така натискът за купуване се намалява, а радостта от получаването се запазва. “Не забравяйте, че даването на подаръци създава задължение за получаващите ги да върнат жеста, независимо дали могат да си го позволят, или не. За някои подаръкът “да не ви задължавам да купувате за мен” всъщност е по-добър”, обяснява Люис.

Всъщност основна грешка, която правят повечето хора, е, че се

поддават на рекламите за консуматорска Коледа,

тъй като те доминират по телевизии, социални медии и улици още от началото на декември. И това се отразява не само върху празничните им харчове, но и върху цялостното им поведение. Спират редовните си тренировки, започват по-често да пият алкохол и да си позволяват нездравословни храни.

Анди Кар, който е фитнес треньор, разказва пред “Индипендънт”, че това започва да се случва още с настъпването на декември, като повечето трениращи се успокояват, че ще наваксат със здрава работа във фитнеса през януари. Само че тази пауза се отразява не само на физиката им, но и на тяхното настроение. “Ако ви предстои парти, планирайте добре дните преди него. Починете си и яжте богати на различни хранителни вещества ястия. Защото, ако ще пиете, това ще повлияе на психиката ви”, съветва Кар. По думите му, когато човек спортува редовно, се чувства по-щастлив и взема по-внимателни решения за себе си. Когато обаче спре, често губи и дисциплината по отношение на това, което консумира.

“Трябва да се грижите за себе си и да зареждате тялото си правилно по време на коледния период, за да му се насладите, а не да се борите с настинки, грип и да се чувствате подути и уморени”, смята и диетологът Хана Белшам. Тя изтъква, че доброто хранене и адекватният сън са жизненоважни защитни механизми, а поддържането на физическа активност дори когато е тъмно и студено, е от решаващо значение за психичното здраве.

Това означава, че не трябва да ядете само месо, сирена и шоколад,

колкото и те да доминират на коледната трапеза, а да включвате и богати на фибри храни, които могат да смекчат тяхното въздействие.

Такива например са бобовите растения, булгур и кафяв ориз, от които могат да се приготвят много вкусни гарнитури. “Фибрите забавят движението на храната през червата, което означава, че ако ядем сладкиши, скоковете в кръвната ни захар, които получаваме, не са толкова интензивни и не се стига до срив след това. Също така се чувстваме сити за по-дълго време, така че е по-малко вероятно да продължим да хапваме през цялата вечер”, обяснява Хана Белшам. Тя лично много харесва сезонни зеленчуци като пащърнак, брюкселско и червено зеле, които запича на фурна с пръчици моркови. Така намалява дискомфорта в червата си и подпомага имунната си система.

Хидратацията е друга проста, но ефективна тактика. Експертът по осъзнато пиене Камий Видал предлага да се придържаме към “зеброва консумация”. Това означава след всяка алкохолна напитка да пием по една безалкохолна или вода. Също така да започнем и да завършим вечерта с чаша, в която няма алкохолен градус, тъй като е установено, че така се консумират по-малко спиртни напитки.

“Става въпрос за празнуване по начин, който ви кара да се чувствате добре в момента и на следващия ден. Ако сте подложени на натиск да пиете, просто кажете, че не искате, защото се чувствате много по-добре, когато не го правите”, съветва Видал.

Да можеш да кажеш “не” и да си определиш граници, които са съобразени с твоите нужди и емоционално състояние, всъщност е много важна част от справянето с празничното прегряване. Понякога обаче е трудно да се прави, тъй като става въпрос за родители, деца или близки роднини, които не сте виждали дълго и

искате да отговорите на всичките им очаквания

Толкова се пренапрягате да го направите, че това взема превес над цялостното ви празнуване.

Затова експертите съветват да поставяте на първо място себе си особено ако се чувствате уморени и стресирани от отиващата си година. Да пестите енергията си и да се грижите за своето тяло, защото по този начин ще си осигурите най-добрия подарък, а и на хората, които ви обичат и копнеят за връщане на вашата искрена усмивка.